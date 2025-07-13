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北檢偵辦民眾黨前主席柯文哲案的主任檢察官江貞諭，日前獲法務部長鄭銘謙圈選，調升二審檢察官。柯文哲的妻子陳佩琪也特地發文「恭喜」她，並回憶當初江貞諭帶隊到柯家大搜索的過程指出，「那時那種肅殺恐怖氣氛，只覺得自己好像被架在斷頭台上一樣，下秒鐘就人頭落地了。」陳佩琪昨在臉書發文指出，這週開庭勘驗京華城案會議音檔，她聽完以後的結論就是以柯文哲帶領的北市府公務員為榮。她接著回憶起去年8月30日柯家大搜索的過程，提到當時就是剛升任二審檢察官的江貞諭帶隊，當時檢方要求她交出手機，還要她立刻打電話找人開辦公室的門，「我只得照做，沒人跟我說我有權利可以不交手機，也沒人跟我說我可以拒絕依照他們的指令打電話」，那時那種肅殺的恐怖氣氛，「只覺得自己好像被架在斷頭台上一樣，下秒鐘就人頭落地了」。陳佩琪說，當時有數十人塞在她家翻箱倒櫃，搜出一個價標8萬、10萬的花俏皮製鱷魚壓紋皮包，檢廉看到眼睛都亮了：「陳小姐，你這麼有錢可以買這種包包啊？」其實這個包只是她在東門市場買的，印象中是2000到3000元左右，所以她也坦然說：「那你們就拿走啊！」。陳佩琪並透露，自己「最幹」的事情，是身材魁梧的姜姓檢察官從她家衣櫥最上頭的櫃子搜出一堆東西，「要嘛就拿走，要是不拿走，也應該好人做到底、幫忙放回去吧，結果竟然拍拍屁股就走人」，陳佩琪嘆自己有嚴重骨質疏鬆症，放不回去，結果這些東西在地板上一擺就好幾個月，直到兒子回國才叫他幫忙收上去。她也大酸，當時檢方搜到一些很重的盒子，大概以為裡面是千萬鈔票吧，但其實只是日本朋友送的數本諸葛四郎的系列漫畫，還有一尊嘉義藝術家送的銅製KANO吳明捷投手雕像，令人啼笑皆非。