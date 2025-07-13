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美國總統川普一直對聯準會（Fed）主席鮑爾相當不滿，雖承諾不會提前將鮑爾免職，但白宮將對聯準會25億美元的總部翻新工程進行調查，被認為仍想對鮑爾出手。據美國《政治》（POLITICO）新聞網報導，雖然川普曾承諾不會在明年春天鮑爾任期結束將他免職，但白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）針對聯準會華盛頓總部耗資25億美元（約730億台幣）、進行翻新工程長達數年的調查，被認為是川普政府加劇對鮑爾的攻擊。報導提到，川普及其他官員多次抨擊鮑爾拒絕降低利率，最近也指控他在國會聽證時，對聯準會總部翻新工程的描述誤導國會議員。外界認為，這是白宮試圖為川普以「正當理由」將鮑爾免職鋪路，最高法院已經表明，總統無法隨意撤換聯準會官員，但白宮不針對鮑爾的貨幣政策，而是轉向對他監督聯準會財務，將會讓鮑爾直接面臨法律威脅。另據美國財經媒體CNBC報導，聯準會官網在11日悄悄更新了「常見問題」頁面，回應白宮對其25億美元翻新工程的質疑。官網稱這項工程涉及徹底的翻修和現代化改造，將保留兩座自1930年建成以來，從未進行過全面翻修的歷史建築。白宮管理及預算局局長伏特稱，聯準會總部的翻新工程包括屋頂露台花園、水景、私人VIP餐廳和電梯，還使用高級大理石等等。聯準會官網則強調，翻新工程「不會建造任何新的VIP餐廳」，總部有一些會議室正在進行翻新和維護，這些會議室也會用於用餐時間的會議。聯準會也解釋，有各種因素導致了成本增加，包括與審查機構協商後對原有建築設計進行的修改和不可預見的情況，例如石棉含量超出預期等。雖然川普政府對聯準會的翻新工程相當不滿，但納稅人無須為翻修費用買單，聯準會的資金來源是其持有的證券所產生的利息以及向銀行收取的費用。