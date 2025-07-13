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丹娜絲颱風重創南台灣！嘉義義竹還在停電

▲嘉義義竹仍有多戶停電，台電預計將先走嘉29新路，等都復電了再回過頭來處理163線。（圖／蔡易餘臉書）

台電員工半身泡水搶修！妻不捨：7天沒回家了

一名桃園的女網友也看到相關照片，現身表示「這位是我老公」，表示自家老公被派往嘉義搶修因颱風造成倒塌的電桿和線路，目前已經長達一星期沒有回家了

▲台電員工在大太陽底下努力搶修，其中一名人員甚至半身泡在水中，就為了將電線桿拉起。（圖／蔡易餘臉書）

台南、嘉義還在停電！「復電過程」耗時又耗力

電桿重建耗時耗力，須先清除舊桿及路樹，再透過大型重機具，將一根根超過1噸重的電桿立起，才能架線、修護送電，加上用戶零星分布，有時重建20根電桿，只能恢復5戶家戶用電，施工過程及電桿運送均極具挑戰。

▲台電說明，復電順序依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，需先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，電力的復電搶修，須從最上游前端開始，若前面沒先修好，先修好的末端也沒辦法送電。（圖／台電電力粉絲團）

丹娜絲颱風重創南台灣，全台近100萬戶受影響停電，更有多達2500支電桿倒斷，目前台南、嘉義等部分地區還未復電，台電已派出多名人員搶修，但過程耗時耗力，希望民眾能再等等。對此，民進黨立委蔡易餘也貼出台電員工的辛苦工作照片，，讓眾多網友不捨表示「辛苦了！」蔡易餘昨（12）日下午在臉書粉專表示，接獲到眾多義竹鄉親的反應，希望台電搶修團隊能從新塭變電所往竿仔寮方向開始立桿推進，這樣竿仔寮的電力會比較快恢復。但蔡易餘表示，經向台電了解，台電許處長和吳經理說明，從新塭走163竿仔寮這段距離其實不短，中間的斷桿高達43根且距離大，拉線起來技術較為困難。，強調「請所有竿仔寮的鄉親放心，絕對沒有人會忘記我們這裡」。蔡易餘在貼文中曝光多張台電人員搶修照片，畫面中多位員工在大太陽底下工作，每位皆頭戴安全帽，在水池旁緊急搶修電線桿，台電員工辛苦搶修的畫面在網路上引起廣大討論，，不捨喊話「去嘉義日夜顛倒地搶修停電的電力供應，希望他能早日回家休息」。不少人看了也十分心疼，在底下紛紛留言回應，「辛苦了，謝謝所有辛苦的台電人員」、「台電外勤員工真的是非常偉大與辛苦！尊敬」、「辛苦了！也要注意安全」、「偉大的英雄們辛苦了」。針對各地仍處在停電狀況，台電也出面解釋，表示目前台南、嘉義斷桿情形嚴重，台電強調，已傾全國搶修人力，目前正努力完成分歧線修復，盼鄉親理解與體諒，懇請民眾耐心等候。台電說明，，需先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，電力的復電搶修，須從最上游前端開始，若前面沒先修好，先修好的末端也沒辦法送電。