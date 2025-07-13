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台灣與中國之間的關係相當敏感，日本7-11近日發文分享世界各地的7-11店員制服，卻在輪到台灣時標註「中國（台灣）」，做法引來大量台、日網友不滿。7-11官方12日深夜緊急刪文並發布道歉聲明，坦承內容欠缺考慮，承諾未來將更謹慎。日本7-11日前在官方X帳號上發文，介紹14個不同國家的7-11店員制服，每款制服都會在旁邊標註地區，而熟悉的台灣版7-11制服，旁邊卻是標註「中國（台灣）」，貼文曝光後立即引起大量熱議。台灣、日本都有網友留言表達不滿。日本7-11最終在12日晚間接近午夜發出道歉聲明，標題為「關於本公司官方SNS發文的致歉聲明」，承認該則內容在地名標註上引發眾多意見，「我們真誠地認為該帖子存在不當之處，現也已將貼文刪除」。聲明中寫道，「對於這次欠缺周全考慮的貼文內容，本公司認真看待，除了刪除該則貼文之外，也要向所有因此感到不愉快的各位，致上最誠摯的歉意。本公司將反省這次教訓，今後在發布內容時會更加審慎」。不過不少台日網友仍是相當不滿，留言批評：「明明就是故意的吧？誰沒事會在台灣後面加中國？不然夏威夷為何不加上美國」、「如果沒有慎重正式的道歉！這輩子不會再到日本的7-11消費！且我也會大肆宣傳日本7-11竟然如此傷害台灣人！」「最可笑的是這篇道歉文裡完全不敢寫台灣，拜託這個向中國跪下企業，請永遠別再提到台灣，不然你們又會因為害怕中國生氣講成中國台灣」；日本網友也批評：「刪推文道歉是不是太慢了？他們可能只是在觀察情況」、「這不是缺乏考慮，而是明顯的錯誤」、「如果你們公司是這種態度，那就別再用台灣點心、台灣滷肉飯之類的商品名來賺錢了。別把台灣當成賺錢的工具」。