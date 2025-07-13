我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜昨出席國民黨台中「反惡罷」造勢晚會，在台上又噴金句稱立法院有「4大美男子」，依序為國民黨立委牛煦庭、民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委廖偉翔跟民進黨團總召柯建銘。黃國昌今（13）日被問到自己名列美男第二名時忍不住笑意，直説自己應該是排名在中後段，韓院長「過譽了啦」。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今早出席新北市黨部在中和舉辦的「夏日派對」活動，現場發放水槍給小朋友們，與親子同歡。他受訪時則被問到，立法院長韓國瑜昨站台反罷免，將黃國昌列為立法院四大美男子第二名；民進黨則有總召柯建銘入列第四，但被民眾表達「不同意」等趣聞。黃國昌掩不住笑意指出：「我覺得韓國瑜院長真的是很幽默啦！把我排在第二名，我是完全不敢當。」黃國昌強調，立法院裡面有非常多很棒的委員，自己應該只排在中後段，非常感謝韓院長，「過譽了」。至於韓國瑜在活動現場民眾高喊不同意柯建銘是美男之後，也說不然可以排進綠委王世堅。黃國昌則強調，民進黨立委的問題不在外型，重點是即使他們是執政黨立委，但該幫民眾發聲、該監督行政部門、該推動福國利民法案的工作還是該做。