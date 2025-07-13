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▲新青安實施後，引發人人搶買房熱潮，讓許多銀行水位逼近滿水位，央行不得不實施第七波信用管制。（示意圖／台灣房屋提供）

如果可以申請新青安，還是會推薦使用新青安，畢竟補貼結束後利率還是只有2.275%，比起其他首購房貸在2.5到2.8%之間，還是算低的

▲廖國甫代書表示，如果可以申請新青安，還是會推薦使用新青安，畢竟補貼結束後利率還是只有2.275%，比起其他首購房貸在2.5到2.8%之間，還是算低的。（示意圖／記者徐銘穗攝）

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財政部從2023年推出青安貸款精進方案（新青安），引發一波購屋潮，不料房價節節攀升，央行更是不得不祭出限貸令，讓房市降溫，卻也讓許多自住客叫苦連天，房貸利率不斷升高，更傳出需要排撥的情況。新青安的1.5碼補貼利率，也將在明年7月31日截止，內政部也表示不會再有補貼，這樣新青安還值得申請嗎？對此，《NOWNEWS》特別詢問專業代書建議！新青安2023年上路，年滿18歲的借款人和其配偶及未成年子女名下沒有房屋，一生有一次機會可向8大公股銀行申請新青安貸款，貸款額度從原本的800萬元調升至1000萬元，貸款年限也從30年拉長到40年，寬限期從3年調整為5年。另外，政府和公股銀行補貼利息1.5碼。不過內政部去年11月公告，貸款利率補貼提高至1.5碼至2026年7月31日止，結束不會再有補貼，利率也會從1.775％回到2.275％。不過自從新青安實施後，引發人人搶買房熱潮，房價也一去不復返，長達5年的寬限期，讓許多銀行水位逼近滿水位，央行不得不實施第七波信用管制，為房市降溫，卻讓許多自住客也面臨排撥、高利率的情況，首購利率更是上看2.5到2.8％之間。有民眾在社群平台發文表示，近期買了新家要申請貸款，自身符合新青安的申請條件，不過代書卻建議她不要辦新青安，詢問網友為什麼代書會這樣建議呢？對此，有其他人表示，是因為新青安要排隊等待撥款，可能會拖到交屋時間，民眾的代書才會建議不要申請。《NOWNEWS》實際詢問御國聯合代書事務所代書廖國甫，現在還推不推薦申請新青安呢？他表示，針對各公股銀行排隊情況，廖國甫代書表示，除了台灣銀行之外，其餘銀行或多或少都有排隊等待撥款的情形，有銀行可能要到3到4個月，甚至傳出要等到年底才能撥款的。目前首購房貸利率約在2.5到2.8%起，「年收入400萬元以上，有機會談到2.25到2.45%之間，對，沒看錯！400萬」。另外，年收入多少可以買多少錢的房子呢？廖國甫也提供一個口訣，幫助民眾評估可負擔房價。6：負債不超過薪資收入的60％。38：每貸款100萬，月繳是3800元。8：貸款金額除以0.8就是可以負擔的成交價。舉例來說，一個人每月薪資3萬元，60％負債就是1萬8000元，每個月可繳1萬8000元除以每100萬貸款每月約3800元，等於大概可貸470多萬，470多萬再除以0.8，將近是600萬左右，那600萬就會是可以負擔的房價，但如果選擇的房子價格太高，可能就要依靠保人等條件一起計算。不過