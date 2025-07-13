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台海緊張局勢近來成為國際關注焦點，鄰近國家態度也引發討論。英媒披露，美國國防部近期向日本、澳洲施壓，要求明確對美中因台灣爆發戰爭時的角色定位表態。不過美國自己保持戰略模糊卻要盟友先表態，令東京和坎培拉感到不滿。據英國《金融時報》引述5名知情人士消息，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）近幾個月來多次與日、澳防務官員會談，強調印太盟友應加強嚇阻能力，並為可能的台海戰爭做準備。此番會談包括說服盟友加大國防支出，以應對中國對台灣威脅日益加劇的擔憂，但要求盟友做出與台灣戰爭相關的承諾，是美國提出的新要求。美國長期以來奉行「戰略模糊」政策，即美國不會明確表示是否會保衛該島。前總統拜登曾四次偏離這項政策，並表示美國將介入。但川普與其他總統一樣，拒絕透露他會採取何種行動。一位消息人士表示，美國與日本和澳大利亞正在推進與台灣應急事件直接相關的具體作戰規劃和演習。但這一要求令東京和坎培拉感到意外，因為美國本身並沒有向台灣開出支票擔保。美國企業研究所的亞洲事務專家庫柏（Zack Cooper）直言，在美方都未表態之前，要求盟邦先行承諾，缺乏邏輯基礎。知情人士表示，日本、澳洲和其他美國盟友的代表「集體表示不滿」。日本防衛省表示，「很難針對假設性的『台灣緊急狀態』問題做出具體承諾，任何應對措施都將根據憲法、國際法和國內法律法規，根據具體情況逐一實施。澳洲駐美國大使館尚未回應。報導分析，美國正將歐洲應對北約威脅的模式移植至印太，鑑於中國在印太地區的威脅日益加大，盟國增加國防支出非常重要。一位美國官員強調：「我們理解盟國面臨的政治壓力與敏感性，但若責任不能更公平分擔，這一切都無法持久運作。」