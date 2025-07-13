我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯今（13）日舉行「反惡罷後援會」成立大會，立法院長韓國瑜特地為他站台。韓國瑜在致詞時大讚，看到徐巧芯質詢，就想到武俠小說，也想到菜市場，「辣椒越小越辣」，更砲轟大罷免完全是政治謀殺、政治大屠殺，要民眾726一定要像一鍋100度開水一樣，出門投下不同意票。徐巧芯今天舉行「反惡罷後援會」成立大會，華麗出席名單不只有黃國昌，地方首長包含蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦，以及韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前中廣董事長趙少康，就連網紅「館長」也入列，現場場內400席爆場，場外第二現場100席座位也座無虛席。韓國瑜在致詞時提及，看到徐巧芯質詢，就想到武俠小說，也想到菜市場，「辣椒越小越辣」，問起政來強而有力。她當立法院長後，看到徐巧芯質詢，都乾脆有力，兩個字形容「過癮」，永遠心繫國家、知道人民需要什麼。韓國瑜盤點，徐巧芯在勞工假「4+1」，一馬當先堅持一定要放假，上禮拜普發現金一萬元，10月前要執行完畢，很多人認為一萬元沒什麼，但弱勢族群是非常需要的，在物價飛長時代，美國關稅、百工百業都很辛苦。韓國瑜說，徐巧芯一步一腳印，還沒當立委、議員前也當主持人。政治人物分幾種，一種是當「鮮花」，父母幫你準備好，這是「鮮花型政治人物」，另一種是「野草型政治人物」，徐巧芯就屬於這種，靠自己頑強。徐這一年半在立法院，在基層踏實服務。話鋒一轉，韓國瑜砲轟，大罷免完全是政治謀殺、政治大屠殺，桃園、台中、台北、新北藍委全部罷免，「726就是一場政治屠殺，把在野黨立委全部殺掉！」追求30多年民主政治，然後反對黨都被殺光，一定要清楚，726就是政治鬥爭、政治屠殺。韓國瑜說，去年基隆市長謝國樑罷免，還好基隆市民用選票保護謝國樑，大家知道罷免是錯的，726一定要像一鍋100度開水一樣，出門投下不同意票。講到一半時，台北市長蔣萬安到場，韓國瑜也開玩笑提到，「我年輕時也跟蔣萬安一樣帥！引發全場大笑。