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行政院經貿談判團隊日前透露，台美關稅談判進入關鍵階段，盼在8月1日前決定出稅率，外界揣測稅率拍板時刻將拖過7月26日大罷免投票日。對此，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（13）日強調，重點是台灣人民的利益不能被犧牲，他並呼籲總統賴清德，應謹記自己過去反黑箱的主張，清楚向社會報告台灣到底付出什麼代價、爭取到怎樣的稅率。針對外界質疑，行政院談判團隊稱台美關稅談定時間點將在8月1日前，是刻意想拖過大罷免投票日，以免影響民眾投票意向一事，黃國昌今回應，台美關稅是非常重要且嚴肅的問題，除了涉及人民的權利義務，也對台灣的政治、經濟影響巨大。他認為，政府部門應該清楚跟台灣公民社會報告，並提醒總統賴清德，他曾在2014年公開表明，經貿協議磋商過程如果沒有向社會負責任的報告、甚至沒有讓國會參與，是「徹徹底底的黑箱作業」，台灣公民社會沒有辦法接受。黃國昌指出，很遺憾談判從一開始到現在，行政部門的黑箱程度都需要好好反省。現在最重要的是台灣的勞工、農漁民、人民的利益，在談判過程裡面不能被犧牲、不能被讓步。他認為，台灣到底付出什麼代價？爭取什麼水準的關稅？都是政府應該坦率跟社會溝通的。