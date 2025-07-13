我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯今（13）日舉行「反惡罷後援會」成立大會，民眾黨主席黃國昌特地為他站台。黃國昌大讚，徐巧芯對於公平正義、改革堅持，是新生代政治人物翹楚典範。在這場大惡罷中，民眾黨雖然都是不分區立委，但他說，民眾黨一定站在第一線，跟大家團結一致並肩作戰。徐巧芯今天舉行「反惡罷後援會」成立大會，華麗出席名單不只有黃國昌，地方首長包含蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦，以及韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前中廣董事長趙少康，就連網紅「館長」也入列。黃國昌在致詞時說，過去一年多來，徐巧芯作為國會新生代，不僅在媒體上看到的問政、打弊，徐巧芯對於公平正義、改革堅持，更是新生代政治人物翹楚典範。黃國昌說，過去一年多在藍白努力下，幫民進黨實現了非常多過去民進黨跳票法案，今天賴清德應該在總統府問自己一件事情，為何過去民進黨主張，都是在野黨在履行承諾？黃國昌說，去年推動國會改革時，在野黨要求很卑微，只是要行政官員到立法院就要說實話，敢說謊、欺騙國會，就應該要負擔法律責任，這是民進黨過去的主張，這也是民進黨的法案，如果今天提出來的法案，是要監督民進黨，或是制衡民進黨，在民進黨眼裡都無效。黃國昌說，國會改革戰役當中，在議場開直播，結果民進黨來阻擋我們鏡頭，徐巧芯跟他說，「老師，這不是你一個人的事情，這是我們大家的事情，但我想跟他說，大惡罷也是大家的事情」，今天綠媒紙版頭條，國會針對有關跟美國高關稅談判，針對要給企業扶助法案，以及還財於民，結果綠媒頭條說，行政院不依照立法院編預算。黃國昌質疑，到底有哪個民主國家行政部門向民進黨一樣這麼惡罷，無視國會通過的法案，民進黨告訴台灣人民，是民進黨作主，不是人民作主，由民進黨所發動的大惡罷。他要民眾捍衛的絕對不是只有巧芯、五位北市藍委，是要捍衛台灣民主自由，無法放任民進黨踐踏民主法治。黃國昌最後說，在這場大惡罷中，民眾黨雖然都是不分區立委，但他說，民眾黨一定站在第一線，跟大家團結一致並肩作戰。