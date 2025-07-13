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▲陳玉鈴強調平靜看待罷免，一切順天意而行。（圖／翻攝陳玉鈴臉書，2025.07.13）

全國唯一成立「以罷制罷」進入三階的罷免投票案，今天在南投縣議員第4選區竹山鎮、鹿谷鄉舉行，藍委游顥、被罷免的民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴，上午皆已完成投票。游顥呼籲選民踴躍行使公民權利，陳玉鈴自嘲是大罷免31:0的「31比鈴」，相信自己為這土地的努力，上天和鄉親都看在眼裡。游顥和陳玉鈴的服務處幹部，互為對手罷免案的領銜人，游顥的罷免案8月23日投票，陳玉鈴的罷免案今（13）日投票，由於藍營的罷綠委行動通通失利，今天這場地方型罷免，被稱為全國唯一成功的「以罷制罷」，雙方各有不能輸的壓力。游顥於上午近9點前往竹山延祥投票所投票，感謝老天給了好天氣，讓竹山、鹿谷寫下選舉自治史特別的一頁。對於罷免，他認為「整體的或許有爭議，個別的可以深思」，呼籲大家踴躍對賴政府一年多來的執政表現打分數，用行動守護地方、守護民主，奠定和諧繁榮的未來。陳玉鈴則於9點半獨自騎機車去投票，她表示自己無愧天地良心，更無愧鄉親，自己在這片土地努力，從不曾停下腳步，相信上天和鄉親都在看在眼裡。她平靜看待罷免，一切就順天意而行，對於被外界視為大罷免前哨戰，陳玉鈴說，雖自嘲大罷免31:0的0，應是陳玉鈴的「鈴」，但把縣議員的罷免案說是前哨戰，她覺得有點過了。本屆縣議員選舉，南投第4選區應選5席有7人參選，吊車尾當選的陳玉鈴獲5028票，第一高票游顥獲7765票，去年游顥轉戰立委成功。此次罷免投票公民數有57,207人，依《選罷法》規定同意人數須多於1/4，即14302票，且同意票多於不同意票始始成立。今天開票地點在竹山鎮公所，下午4點開始開票，預計5點前結果可揭曉。