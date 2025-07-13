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台大前校長管中閔今（13）日出席藍委徐巧芯成立「反惡罷後援會」，致詞時說台灣經過幾十年的民主，從國民政府來台後就一直有選舉，大家慢慢習慣接受結果，選出來的人不喜歡就接受，4年後再來，而這樣的民主習慣卻被惡質民進黨打破，痛批民進黨「有沒有這麼可惡惡質的人！」管中閔表示，台灣經過幾十年的民主，從國民政府來台後就一直有選舉，大家慢慢習慣接受結果，今天選出來的人喜歡覺得很高興，但不喜歡也就接受，4年後再來，這是行之有年的民主習慣，但是現在卻被惡質民進黨打破民主。管中閔說，立法院是全國的代表，選出來以後這叫新民意，行政接受立法院新民意監督，卻有人要從中破壞，罷免民代在各國可以說是絕無僅有，現在搞成大罷免是民主的倒退，但現在社會瀰漫低迷的氣氛，但民主可以算了嗎？可以隨他們亂搞嗎？疾呼反惡罷就是支持民主、保護民主。