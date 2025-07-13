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「老年人別吃牛排」

「你要幹嘛？捅我？射我？」

「別把身體探進洗衣機」

「千萬別相信廉價千斤頂」

「避免在機器附近穿著寬鬆的衣物」

「騎摩托車穿戴合適的裝備」

電影《絕命終結站》中有許多離奇死法，其中也不乏日常生活的常見物品成為奪命關鍵。美國一名曾進行數千次屍檢的美女驗屍官也分享6大致命日常事件，提醒大家要多加注意，影片吸引130萬人觀看。據《新聞周刊》報導，美國一名32歲的美女驗屍官多莉（Dolly）在多個州協助法醫工作，過去7年裡進行數千次的屍檢，見識過各種形式的死亡，她也在Tiktok分享6件會致命的日常事件。「不要再嚼了，你會噎死然後被送到太平間，我還得從你的食道裡把它取出來」，多莉提到6件要提防的日常事件，就包括了，也不要讓太小的孩子吃牛排，若要吃一定要徹底咀嚼，但最好是乾脆不要吃。多莉也警告，不要亂開玩笑挑釁別人，這種話通常會變成遺言，對方真的會開槍或捅死你，別這樣說，太蠢了。多莉也提醒，，姿勢性窒息（身體姿勢阻礙正常呼吸）是意外死亡的常見原因，她見過很多次這種死亡案例，通常這些死者的身材較為矮小，在伸手、將身體探進直立洗衣機拿取衣物時發生意外。，多莉警告，如果她要探進車底，絕對不會相信6.66美元（約台幣195元）的千斤頂，生命絕對比這個更寶貴。，多莉說，不管是鞋帶還是袖子鬆了，這些小疏忽都可能導致可怕的事故，包括皮膚被整塊撕下來。最後多莉也提醒，，她將沒有穿防摔衣、戴安全帽的摩托車車禍事故形容成「被刨絲器擦傷」，你可能覺得自己不穿裝備很好看，但撞上人行道就跟被刨絲的起司一樣。多莉在Tiktok上分享的這段影片，已吸引超過180萬次觀看，獲得許多網友熱烈反響。她說自己經常收到網友分享的與死亡擦肩的經歷，她也希望自己談論死亡能消除大眾對死亡討論的汙名化，也希望能藉此教育更多人，增加大家投入法醫、驗屍、殯葬業的興趣。