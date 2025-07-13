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平價鐵板燒一堆人不愛？致命敗筆公認是它

▲鐵板燒調味通常較鹹較重，但現代健康意識抬頭，部分人因此減少享用鐵板燒的次數。（圖／記者陳雅雲攝）

鐵板燒調味為何鹹？炒菜「1原則」成最大因素

不過平價鐵板燒其實也可以調整味道，像是大埔鐵板燒就有民眾回報，不僅可以調整辣度，若有需求也可以調整鹹度，對於偏愛清淡口味的人相當友善。

▲鐵板燒師傅通常得一次快炒大份量的青菜，為了保持一定水準的味道，這時調味料就會使用較多。（圖／記者陳雅雲攝）

攝取鈉含量過高有害！營養師建議最佳吃法

雖然鈉是人體必需的元素，能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多對健康有害，尤其易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意。

平價鐵板燒在台灣非常受歡迎，顧客只要點選一道主菜，就能現場觀看主廚料理全程，還能享用到剛出爐的美食，部分店家甚至推出飲料湯無限量供應等優點，高CP值優勢廣受眾人喜愛。，引來部分人認同表示「有錢也不想去」。有網友在Threads發文，表示自己完全不懂平價鐵板燒好吃在哪，主食搭配高麗菜和豆芽菜就要200起跳，，讓他納悶詢問「吃儀式感嗎？」過去在PTT上也有人針對鐵板燒重鹹「是否健康」熱烈討論，鄉民認為、「不油的鐵板燒聽起來好難吃」、「鐵板燒我無論吃哪間我都覺得很鹹耶，真的有錢也不想去吃」。事實上，台灣連鎖平價鐵板燒通常調味較重，最大原因除了調味醬以外，「一次大量料理」模式也是關鍵！若以青菜來看，，但也導致菜色無法保持清淡，倘若客人又客製化加辣，口味一定更加重。近年來健康意識抬頭，許多台灣人開始講求少鹽少油的調味方式，鐵板燒高油重鹹的調味，對於飲食清淡的民眾就減低光顧慾望。但提醒民眾，太常享用調味過重的料理其實對人體不佳！高敏敏營養師表示，根據衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，等同於6g的鹽，很多食物都非常容易超標。高敏敏說明，至於要如何判別自己鈉量過高？高敏敏解釋，，對人體負擔也較少。