平價鐵板燒在台灣非常受歡迎，顧客只要點選一道主菜，就能現場觀看主廚料理全程，還能享用到剛出爐的美食，部分店家甚至推出飲料湯無限量供應等優點，高CP值優勢廣受眾人喜愛。但有民眾過去坦言，完全不明白平價鐵板燒好吃在哪，更點出除了價格以外，「調味重鹹」是隱藏敗筆，引來部分人認同表示「有錢也不想去」。
平價鐵板燒一堆人不愛？致命敗筆公認是它
有網友在Threads發文，表示自己完全不懂平價鐵板燒好吃在哪，主食搭配高麗菜和豆芽菜就要200起跳，「重點是調味又油又鹹，而且幾乎每道調味都差不多，我還不如自己煮」，讓他納悶詢問「吃儀式感嗎？」
過去在PTT上也有人針對鐵板燒重鹹「是否健康」熱烈討論，鄉民認為「我自己覺得很油，只能偶爾吃一次解解饞」、「健不健康我不知道，但我每次吃完鐵板燒都會渴到狂灌水」、「不油的鐵板燒聽起來好難吃」、「鐵板燒我無論吃哪間我都覺得很鹹耶，真的有錢也不想去吃」。
鐵板燒調味為何鹹？炒菜「1原則」成最大因素
事實上，台灣連鎖平價鐵板燒通常調味較重，最大原因除了調味醬以外，「一次大量料理」模式也是關鍵！若以青菜來看，倘若店面遇到尖峰時期，師傅必須一次炒出多人份的蔬菜才能應付來客數，這時通常會使用較多鹽巴或油量，才能帶出最好的風味，讓青菜能保持一定水準的鹹度與味道，但也導致菜色無法保持清淡，倘若客人又客製化加辣，口味一定更加重。
近年來健康意識抬頭，許多台灣人開始講求少鹽少油的調味方式，鐵板燒高油重鹹的調味，對於飲食清淡的民眾就減低光顧慾望。不過平價鐵板燒其實也可以調整味道，像是大埔鐵板燒就有民眾回報，不僅可以調整辣度，若有需求也可以調整鹹度，對於偏愛清淡口味的人相當友善。
攝取鈉含量過高有害！營養師建議最佳吃法
但提醒民眾，太常享用調味過重的料理其實對人體不佳！高敏敏營養師表示，根據衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，等同於6g的鹽，很多食物都非常容易超標。高敏敏說明，雖然鈉是人體必需的元素，能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多對健康有害，尤其易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意。
至於要如何判別自己鈉量過高？高敏敏解釋，倘若出現水腫、口乾舌燥、頭痛昏沈等症狀，都有可能是提醒你吃太鹹了，建議民眾養成良好的飲食習慣，平常少吃加工品和減少醬料使用，火鍋、泡麵、拉麵等的湯偶爾淺嚐即可，對人體負擔也較少。
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有網友在Threads發文，表示自己完全不懂平價鐵板燒好吃在哪，主食搭配高麗菜和豆芽菜就要200起跳，「重點是調味又油又鹹，而且幾乎每道調味都差不多，我還不如自己煮」，讓他納悶詢問「吃儀式感嗎？」
過去在PTT上也有人針對鐵板燒重鹹「是否健康」熱烈討論，鄉民認為「我自己覺得很油，只能偶爾吃一次解解饞」、「健不健康我不知道，但我每次吃完鐵板燒都會渴到狂灌水」、「不油的鐵板燒聽起來好難吃」、「鐵板燒我無論吃哪間我都覺得很鹹耶，真的有錢也不想去吃」。
鐵板燒調味為何鹹？炒菜「1原則」成最大因素
事實上，台灣連鎖平價鐵板燒通常調味較重，最大原因除了調味醬以外，「一次大量料理」模式也是關鍵！若以青菜來看，倘若店面遇到尖峰時期，師傅必須一次炒出多人份的蔬菜才能應付來客數，這時通常會使用較多鹽巴或油量，才能帶出最好的風味，讓青菜能保持一定水準的鹹度與味道，但也導致菜色無法保持清淡，倘若客人又客製化加辣，口味一定更加重。
近年來健康意識抬頭，許多台灣人開始講求少鹽少油的調味方式，鐵板燒高油重鹹的調味，對於飲食清淡的民眾就減低光顧慾望。不過平價鐵板燒其實也可以調整味道，像是大埔鐵板燒就有民眾回報，不僅可以調整辣度，若有需求也可以調整鹹度，對於偏愛清淡口味的人相當友善。
攝取鈉含量過高有害！營養師建議最佳吃法
但提醒民眾，太常享用調味過重的料理其實對人體不佳！高敏敏營養師表示，根據衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，等同於6g的鹽，很多食物都非常容易超標。高敏敏說明，雖然鈉是人體必需的元素，能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多對健康有害，尤其易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意。
至於要如何判別自己鈉量過高？高敏敏解釋，倘若出現水腫、口乾舌燥、頭痛昏沈等症狀，都有可能是提醒你吃太鹹了，建議民眾養成良好的飲食習慣，平常少吃加工品和減少醬料使用，火鍋、泡麵、拉麵等的湯偶爾淺嚐即可，對人體負擔也較少。