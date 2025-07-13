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台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融，12日凌晨3點多亮警示燈鳴笛出勤，在路口左轉時遭對向的多元計程車撞上，蔡員戴的安全帽不堪撞擊噴飛，頭部落地受重創，當場昏迷、昏迷指數3，儘管緊急二次手術仍在加護病房觀察，但昏迷指數為4，尚未脫險。同事對此透露，蔡汶融原先12日請了假，打算去看五月天的演唱會，沒想到如今發生意外、仍在加護病房接受治療，希望大家能給予鼓勵、一起替蔡集氣。與跟蔡汶融共事的員警在社群軟體上發文分享，蔡汶融是個安靜、溫暖的人，工作態度認真負責，平時同事需要幫忙，蔡也不吝伸出援手、從不推辭。怎料蔡汶融12日凌晨出勤前往處理民眾糾紛，途中不慎發生車禍，導致身受重傷、目前仍在加護病房接受治療。「我們都很擔心他，也一直在為他祈禱，希望他能慢慢穩定、平安好起來。」同事透露，蔡汶融熱愛天團「五月天」，12日也已經請好假，就是為了去看五月天的演唱會。蔡也曾經分享過，五月天的歌曲、旋律陪伴自己走過低潮、壓力大的時刻，「這場演唱會他期待很久了，常常掛在嘴邊，也難得看他為一件事這麼開心。」隨後並向五月天喊話，「如果你們願意，也許能為汶融加加油、說一句話鼓勵他，你們的歌一直是他很重要的力量，我們相信，即使現在他聽不見，這份鼓勵也會在心裡留下什麼，慢慢支持他走過這一段」。最後，該名員警希望大家能夠一起替蔡汶融集氣，「讓這個溫暖又認真的人，有機會回到我們身邊。汶融，我們都在等你，好好休息、慢慢來，沒關係，我們都在這裡。」