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國民黨立委徐巧芯今（13）日舉行「反惡罷後援會」成立大會，網紅「館長」特地為他站台。館長直言，這一年徐巧芯以及在野黨立委，幫各位省了多少錢，「（國民黨）9年都沒執政的人是要怎麼貪污啊？」更狠酸罷免領銜人曹興誠根本才是「三姓家奴」。徐巧芯今天舉行「反惡罷後援會」成立大會，華麗出席名單不只有黃國昌，地方首長包含蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦，以及韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前中廣董事長趙少康，就連網紅「館長」也入列，現場場內400席爆場，場外第二現場100席座位也座無虛席。館長在致詞時提及，徐巧芯個子小，但哪一次人家找他吵架、媒體拍他有在閃躲的？前陣子政治評論員吳靜怡踢館，徐也請他上台講，結果講了50分鐘，「你就知道民進黨剩下這種人，講了50分鐘，結果覺得他蠻好的」。館長說，過去蔡英文執政8年時期，只有不想過的法案，沒有不能過的法案，光是特別預算就2兆6000億，可以讓建設完善、風災後重建，賴清德去南部勘災被罵，十幾年說要做蓄洪池、堤防，卻做了一堆光電、風電。館長直言，這一年徐巧芯以及在野黨立委，幫各位省了多少錢，不是因為在野做不好，是因為他們強力監督，前瞻預算5分鐘就過了，他們有說他們要罷免他們自己嗎？「（國民黨）9年都沒執政的人是要怎麼貪污啊？」館長直言，徐巧芯做了該做的事情，問心無愧，但是民進黨立委郭昱晴看到記者就閃躲。曹興誠根本才是三姓家奴，賺紅錢、搞統一回來才台獨，講到私人倫理道德，就說是小女友。館長直言，一個為人民做事的人，就是徐巧芯。自己是職業軍人退伍，國防他也稍懂，青鳥卻還是在中南部災情時，造謠說他刪國防預算，請大家726出來投票，給賴清德一個巴掌。