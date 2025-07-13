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台中西屯區黎明路與青海路口今（13）日凌晨4時許發生一起事故，一輛要價300多萬元白色保時捷，行經黎明路三段、青海路二段時，與計程車對撞後衝向路邊，撞倒路邊警方監視器的控制箱。經查，警方查出賴男酒精濃度嚴重超標，依公共危險罪送辦。第六警分局在今天凌晨4時許獲報，西屯區黎明路三段、青海路二段口發生交通事故，經查，現場是一輛保時捷與計程車的交通事故。經初步了解，現場係2部自小客車於路口發生碰撞，且其中一方駕駛有酒後駕車情形，警方當場依法偵辦並協助傷者送醫。據了解，25歲賴男當時駕駛自小客車沿黎明路往西屯路方向行駛，行經案發路口竟不顧紅燈號誌，與當時正沿青海路往環中路的58歲林男計程車發生碰撞，造成雙方車頭、車身多處損毀，2名駕駛分別有臉部及身體擦挫傷，賴男的酒精濃度達每公升1.09毫克，已嚴重超標，警方依公共危險罪，將賴男送辦，後續由交大事故組釐清肇事原因。第六分局嚴正呼籲，酒後駕車不僅危及自身安危，更對他人生命構成重大威脅，警方將持續加強取締酒駕違法行為，展現維護交通安全的決心，籲請民眾切勿心存僥倖、以身試法。