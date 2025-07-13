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▲陸射劍二飛彈發射車，採4聯裝飛彈配置。（圖／記者呂炯昌攝，2025.07.13）

▲陸射劍二飛彈發射車，可採遙控器遠端操作發射。（圖／記者呂炯昌攝，2025.07.13）

▲陸軍「神弓操演」陸射劍二飛彈實彈射擊。（圖／記者呂炯昌攝，2025.05.13）

國軍「漢光41號」演習自9日展開為期10天9夜的實兵演練，今（13）日桃園21砲指部實施短程防空飛彈整體防空演練，模擬敵機向桃園國際機場進逼，陸射天劍二型飛彈獲令後，模擬攔截敵機，守護桃園國際機場安全。軍方表示，今日漢光41演習進入全面防衛階段，高層下達全面防空，除了桃園竹圍漁港部署天弓三型防空飛彈外，陸射天劍二型飛彈也抵達戰術位置，模擬大批敵機在台海周邊實施聯合戰備警巡，提升成立即戰備階段，主要防護桃園國際機場與周邊野戰部隊指揮所安全。陸軍表示，陸射天劍二型飛彈射程2到15公里、射高7公里，雷達車在周邊制高點搜索目標後，會將資訊回傳指揮管制車，經過上級賦予攻擊目標後，射擊班長依指令攻擊目標。陸射天劍二型飛彈發射有2種模式，一種是遠離發射車，在時間餘裕下，透過遙控器發射在遠端射擊，以提高戰場存活率，防止遭到敵人偵蒐攻擊；另一種是時間緊迫，人員直接在車上操作發射，發射後迅速脫離。