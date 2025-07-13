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▲林盛斌（左）曬出自己跟紅姐（右）的對比照，要粉絲說出「誰比較美」。（圖／翻攝自林盛斌IG）

中國偽娘網紅「紅姐」近日因涉嫌以女性身份與多名男性發生性關係，並外流上千部不雅影片而遭警方逮捕，事件曝光後引爆全網熱議，除了案件本身，紅姐的外型也引來許多網友討論，有人驚呼她「越看越眼熟」，更意外點名多位藝人撞臉，其中以香港男星林盛斌（Bob）被點名反串造型超像紅姐，而他本人也出面認了撞臉：「我的隊伍能排到廣州！」面對撞臉爭議，林盛斌不但沒有迴避，還親自曬出舊照自嘲一番，照片中的他穿著女性套裝、戴著瀏海假髮、嘴唇塗上大紅唇膏，造型與「紅姐」極為相似，他幽默地說：「算啦，我認啦，其實這件事是我做的。」接著更爆笑補充：「如果她都能吃到上千位小鮮肉，那我這條隊伍恐怕得從尖沙咀排到廣州啦！」不只如此，林盛斌還發文「強勢問答」粉絲：「講實話，誰比較漂亮？你比較想追誰？不准想，馬上回答！」隨後更加碼笑說：「最多我不會叫你買牛奶、花生油跟衛生紙那些東西啦！」展現他一貫搞笑本色讓留言區瞬間大爆棚，網友大讚他EQ高又幽默，是「喜感之光」。除了林盛斌，當年以「董月花」角色紅遍大街小巷的台灣藝人董至成也遭到網友點名「撞臉紅姐」，紛紛留言：「越看越像董月花！」還有人標註經典語錄「粉好吃」、「越冷越開發」、「粉惡劣」等經典台詞，讓不少6、7年級生全笑翻。