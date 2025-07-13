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台中市長盧秀燕今（13）日出席藍委徐巧芯成立「反惡罷後援會」，致詞時表示，自己從政30年，包括6屆立委、1屆省議員，認識上千位民代，徐巧芯是自己最欣賞的立委，勇敢、正義且行動力強，普遍受到民眾的喜愛跟肯定，喜愛值最高，他是全國最受喜愛的立委！」盧秀燕表示，自己從政30年，包括6屆立委、1屆省議員，認識上千位民代，徐巧芯是自己最欣賞的立委，第一個優點是勇敢到不行，為人民勇敢，為國家勇敢，死都不怕，宛如小鋼炮。第二就是正義，是非分明，替人民發聲，站在政府對立面；第三就是有行動，有些人嘴巴很會講但行動力超差，而徐巧芯就是行動小鋼炮。盧秀燕說，徐巧芯普遍受到民眾喜愛跟肯定，喜愛值最高的，民進黨說她仇恨值最高，那是因爲民進黨仇恨她，民進黨希望民代都不要講話，希望徐巧芯不要這麼有行動力，包括還假於民、還稅於民，覺得她是全國最受喜愛的立委，「民進黨仇恨她沒關係，我們喜歡她就行了！」