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▲法國與南太平洋海外屬地「新喀里多尼亞」達成歷史性協議，將成立新國家「新喀里多尼亞國」，但立國後仍屬法國。（圖／美聯社／達志影像）

法國與南太平洋海外屬地「新喀里多尼亞」達成歷史性協議，這塊去年曾因分離主義暴力導致14死的海外領土繼續屬於法國，但將被宣布為一個新國家「新喀里多尼亞國」（State of New Caledonia）。據《法新社》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲透過談判打破當地親法派和獨立派之間的僵局，並要求新喀里多尼亞民選官員以及政治、經濟和民間社會領導人齊聚巴黎，制定該地區的憲法框架。在經過10天的會談後，各方同意建議「新喀里多尼亞國」，但未滿足原住民卡納克族（Kanaks）的完全獨立訴求。根據協議內容，新喀里多尼亞將立即掌控外交政策，並可透過公投決定是否接管國防、貨幣、安全、司法等主權權力，為未來成為聯合國會員國鋪路。這項協議將於今年第4季提交法國國會表決，通過後預計2026年舉行新喀里多尼亞全民公投。法國總統馬克宏在社群平台X發文表示，歷經2項協議與3次公投，「新喀里多尼亞將與法國開啟和平關係的未來新篇章。共和國內部的新喀里多尼亞國：這是一場對信任的賭注。是時候以尊重、穩定及善意，建構共同未來。」反對獨立的議員梅茨多夫（Nicolas Metzdorf）表示，該群島將保留「法國境內的地位，喀里多尼亞人仍屬於法國」，除了確認該協議的公投外，沒有舉行其他公投的計畫。新喀里多尼亞距離巴黎1.7萬公里，約有27萬名居民，是法國幾個海外領土之一。自 19 世紀以來，卡納克群島一直處於法國的統治之下，但許多土著卡納克人仍然對法國對其島嶼的統治感到不滿，並希望獲得更完全的自治或獨立。去年5月，巴黎計劃賦予數千名非原住民長期居民參與省級選舉的投票權，佔40%人口的卡納克人擔心此舉會讓他們成為永久的少數群體，從而粉碎他們贏得獨立的機會，由此引發了分離主義暴動，造成14人死亡。法國海外領地部長瓦爾斯（Manuel Valls）指出，暴動估計造成20億歐元損失，國內生產毛額下滑10%。