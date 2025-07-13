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台中市長盧秀燕今（13）日出席藍委徐巧芯成立「反惡罷後援會」，宣講時提及南部淹水嚴重、滿目瘡痍，總統賴清德前天才去台南勘災要大家自力救濟、自求多福，然後就回台北了，而今天在幹麻？可能在吹冷氣，反觀台中、台北、桃園駐紮一星期都沒回家，每天幫他們整理家園、幫他們救災，批評「中央政府已癱瘓，更嘲諷稱「號稱什麼鳥的，全省環島叫他們去救災」。盧秀燕說，南部大水災非常嚴重、滿目瘡痍，第一台南、第二嘉義縣市、第三屏東跟雲林，所以前幾天賴清德姍姍來遲才去台南，去到那邊要民眾停電超過100小時，賴清德要大家自力救濟、自求多福，講完以後到今天還在停電，但賴清德跟郭智輝回台北了。盧秀燕反問民眾，今天可以協尋一下賴清德在幹嘛？ 郭智輝在幹埋？可能在吹冷氣，南部人在哀嚎，而農損這麼嚴重，農業部長在幹嘛？內政部長？交通部長？有在災區嗎？台中、台北 跟桃園，駐紮一個禮拜都沒回家，但他們看一看就走了，每天幫他們整理家園、幫他們救災，「 中央政府已經癱瘓了」。盧秀燕也說，自己說這些話讓南部民眾很有感，她也號召各部會首長麻煩進駐到災區救災，週六、週日不要休息，「我們的人都沒有休息在那邊救災，要不要向我們學習？」盧秀燕最後也提到，要部會首長全部去認養災區，包括民進黨黨公職上千人去台南進駐，沒有清理完不能回來，「號稱什麼鳥的，全省環島叫他們去救災」。