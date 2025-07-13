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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）13日賽事，洛杉磯道奇作客舊金山，以2：1擊敗舊金山巨人，止住連敗。其中最大功臣無疑是日籍「二刀流球星」大谷翔平，他本場以第一棒、投手身份先發登板，投出生涯復出後最長的3局好投，壓制力十足，他的表現也引起現場轉播單位和球迷的讚嘆。這是大谷本季第5度重返投手丘，一上場便火力全開，首局用僅僅12球就送出三上三下三連續三振，令人驚嘆。他先以159.2公里速球三振Mike Yastrzemski，接著用160.8公里直球解決Heliot Ramos，再用低角度滑球讓Rafael Devers揮空出局。這三連K也讓大谷達成連續6位打者三振的紀錄（含前一場尾段），引發轉播單位《SportsNet LA》和社群平台熱議，現場轉播更形容他「完全進入投手模式的Zone」，並大讚他靈活運用投球時限（Pitch Clock），節奏掌握極佳。本場大谷共投3局，用球數36球，僅被擊出1支安打、送出4次三振與1次四壞球，無失分演出，再次證明他手術復出後的穩定與進化。與大谷搭檔的捕手Dalton Rushing賽後表示：「今天比賽節奏非常棒，我們掌握了主導權。他（大谷）從一開始就以速球壓制打者，當對方逐漸適應後，他在第2、3局立刻改變配球節奏，用變化球擾亂對手，這讓我們徹底掌控比賽走向。」Rushing補充：「只要他站上投手丘，就會激勵全隊。我們不會對他施加壓力，但他自己也知道，每次登板，大家對他都抱有期待，我相信他也期待自己能做到更多。」除了投球表現受到激賞，球迷也在社群平台熱烈回應：「昨天開轟、今天三振秀，這到底是什麼怪物」、「Sho-K Ohtani太強了！」、「這樣的投球表現，道奇先發輪值真的不能沒有他」。道奇主帥Dave Roberts在先前就曾表示，大谷回到先發投手角色，是球隊走出低潮、重拾節奏的關鍵之一。本場比賽無疑再次證實，他不只是話題球星，更是實質的勝利推進器。