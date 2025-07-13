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美國總統川普陸續公布二十多國對等關稅，但台灣至今尚未開獎，《紐約時報》12日報導，美國可能與台灣、印度達成「握手協議」，內容會相當有限，待日後進一步談判，且兩位數的關稅可能也會保持不變。《紐約時報》報導，川普4月宣布全面徵收對等關稅後，一些人仍說服自己總統的目的是開放全球市場，川普本人也宣揚這種說法，稱關稅是打開商業機會的槓桿，政府很快會達數十項協議，能增加美國出口、幫助美企在海外發展。但三個月後，人們已經開始懷疑川普的目標是否真的是為了達成貿易協議。報導直言，川普每天都在宣布新的關稅，在短短幾周內就將對數十個貿易夥伴生效，政府官員將總統的關稅威脅，形容成迫使外國在貿易協議上做出讓步的策略。但依據川普的時間表，達成協議並避免懲罰性關稅的機會正在迅速減少，而美國至今只與英國和越南宣布達成初步協議，甚至後者是否有達成也存在疑問。報導稱，雖然與印度、台灣和其他國家的政府可能很快就會達成「握手協議」，但這些協議可能有限，還有很多內容有待後續談判。即使已經宣布了協議，川普仍然會保留兩位數的關稅，並承諾將對更多外國產品徵收關稅。《紐約時報》直言，距離8月1日已經剩不到一個月，川普政府只能應對一小部分被威脅高關稅、尋求會面的國家，在過去幾個月，川普誇口各國在排隊與美談判、稱已經達成200項協議，但在過去幾周，似乎並不介意沒有更多協議可宣布。相反，川普正在大肆宣揚他對美國貿易夥伴徵收的巨額關稅，聲稱這些關稅完全合理，並且正在為美國帶來巨額收入。一位白宮官員表示，對川普政府來說，協議和關稅並不互相排斥。他說，對於許多協議，包括與英國宣布的協議，提高關稅都是整體方案的一部分，同時也做出了開放外國市場的讓步。