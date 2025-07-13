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台南西羅殿於前（11）日上午無預警宣布，將與百年交好的普濟殿「宗教斷交」，消息傳出後引發各界討論，對此兩廟並未多做說明。民政局長姜淋煌表示，之前台南也曾發生類似事件，希望事件不要再重演，時值丹娜絲災情，大家全力救災，政通人和神明就會護持；此事雙方各有立場都沒錯，但希望雙方冷靜下來。昨（12）日民政局長二度出面呼籲，希望雙方可以坐下來好好聊聊，也有信眾提議「擲筊交由神明裁示」。睽違180年的普濟殿「王巡醮」活動為期3天，首日即安排恭迎交陪境神佛前往第一站「西羅殿」，但當日上午7點多，普濟殿人員抵達西羅殿時，發現並未請到預期的「開基二鎮」正駕神尊，出來的則是「副駕二鎮」；據悉，兩間廟宇百年交陪都是「二鎮對二鎮」，已是雙方默認的科儀習俗，如今卻遭毀約造成兩廟分裂，引發信眾驚譁。事發後，信眾湧入西羅殿的粉絲專業勸和，但也有持不同意見，有如在辯論，地方人士則呼籲雙方冷靜，強調神沒有說斷交，是人說要斷交，應以和為貴，才不傷眾神之都與文化古都形象；今天有地方人士建議，若還是堅持斷交，就擲杯，由神明裁示。民政局長姜淋煌昨（12）日再度出面強調，表示雙方都是百年大廟，這次舉辦的180年王巡醮也是非常不簡單，因為請神發生如今爭執，雙方都冷靜下來後，坐下來好好聊聊，看能否解開誤會，莫讓百年情誼斷送在人為的爭吵中。若有疑慮也可以透過擲筊，交由神明決定。