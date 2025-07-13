我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年《英雄聯盟》MSI季中邀請賽（Mid-Season Invitational）總決賽於台灣時間7月13日凌晨在加拿大溫哥華正式落幕，來自LCK賽區的Gen.G Esports（Generation Gaming）經歷五局大戰，以3：2險勝宿敵T1，成功完成MSI二連霸，並以驚人的23連勝紀錄登頂世界。這場總決賽被譽為「經典對決再現」，雙方你來我往，每一局皆戰況膠著。GEN在賽事末段展現強大韌性與團隊協同，最終在第五局團戰中徹底擊潰T1，捧起冠軍獎盃。賽後，Chovy選手榮獲本屆MSI總決賽MVP，成為GEN奪冠的關鍵人物。T1首局選出擅長的Orianna體系，在Faker精準大絕與下路團戰發揮之下，逐步建立優勢。儘管GEN前中期仍有資源控場，但T1抓住中期巴龍與小龍時機，順利終結比賽，先拿下1比0。GEN由上路Kiin以Sion打出開場破口，數次進場打亂T1後排節奏，加上成功控下水龍魂與巴龍，最終在30分鐘結束比賽扳平戰局。T1回到熟悉節奏，早早拿下地圖控制與龍區主導權，團戰中展現統治力，以20比2的人頭差距橫掃GEN，取得2比1聽牌。比賽進入焦土戰，GEN靠著中期團戰在小龍處打出關鍵5K經濟差，並憑藉更細膩的巴龍控圖與推進節奏，將系列賽拖入第五局。決勝局中，GEN選出極具進攻性的Nidalee＋Pyke下路組合，成功多次擊潰T1前排與後排連線。雖然T1初期節奏良好，但隨著GEN中後期逐漸主導團戰與資源控制，並於第21分鐘累積3.4K金錢領先後，徹底掌握勝利節奏。終局團戰GEN無懈可擊，順利拆除主堡，以3比2成功捍衛冠軍榮耀。T1中路Faker賽後神情落寞，GEN上路Doran則失望抱頭，場面充滿情緒張力。🏆 GEN歷史地位再提升：GEN成為MSI史上第三支達成二連霸的戰隊，繼**SKT（2016-2017）與RNG（2021-2022）之後，再次寫下新篇章。而本次奪冠也確保GEN成為首支晉級2025年世界大賽（S賽）**的戰隊，將於年底前往中國參戰。GEN自LCK春季決賽後保持驚人的23連勝紀錄，展現無與倫比的統治力。此役不僅為戰隊添一冠，也再次證明他們在當前版本與賽場節奏中的適應力與彈性調度，遠超其他強權。雖無緣冠軍，T1在社群媒體發文表示：「本次MSI以亞軍作結，雖有遺憾，但我們會以此為動力，在後續賽事展現更成熟與強大的面貌。感謝所有粉絲的支持與熱情應援。」Chovy、Kiin、Ruler、Duro、Canyon，GEN五人組寫下LCK與全球賽區的新傳奇。這支強權，仍在創造歷史。