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台14線南投埔里往霧社方向77公里處的彎道，今（13）天清晨5點多出現嚴重路基坍塌事故，目測20公尺長的路面被大面積掏空，警方獲報後立即在坍塌處周圍放置三角錐，並在該路段進行交通管制，改單線雙向行車；埔里工務段表示，下邊坡遭雨水掏刷造成，已派機具打鋼軌樁以穩定路基，希望能在15日前回覆雙線雙向通行。仁愛警方指出，這個天坑出現在埔里往霧社方向的台14線77公里附近路段，距離霧社約3公里，清晨5點40分左右突然道路崩塌陷落，形成超大坑洞，所幸當時沒有騎機車行經，警方獲報後派員前往現場擺設交通錐警戒，並採單線雙向通行，由警方在雙向管制，輪流放行。另也通報埔里工務段和警廣廣播協助告知用路人注意。公路路面出現巨大裂縫露出管線，目測約20公尺長的路面遭掏空崩塌，而重型機具也在現場待命，先以鋼軌樁來穩固路基，往內車道及內側路肩調整路寬，預估1到2天可以恢復雙線雙向行車。埔里工務段表示，經空拍發現崩塌路段是下邊坡遭雨水掏刷土壤流失，帶動上方的漿砌石擋土牆陷落，上午已機具進入現場打鋼軌樁以穩定路基，下午可以打完，若有穩固路基效用，再評估內側隙地舖AC，盼15日前能先恢復雙線雙向通行。至於後續災害修復，至少需1到2個月的時間才能復原完成。警方也呼籲，該路段為通往清境、合歡山地區的主要道路，請民眾務必注意安全，減速並謹慎駕駛。