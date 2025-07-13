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中國一名21歲女大學生李欣蒔，去年12月與一名到上海參加比賽的已婚烏克蘭電競選手Zeus發生一夜情，Zeus還將私密影片上傳到網路上並嘲諷「Easy Girl」，李女被肉搜後引發熱議。李欣蒔就讀的大連工業大學今年依據校規「與外國人不正當交往，有損國格、校譽」，擬開除李女學籍。綜合中國媒體報導，2024年12月，37歲、已婚有子女的烏克蘭退役CS電競選手Zeus到上海參加比賽，與當時也有男友的大連工業大學服裝設計專業21歲學生李欣蒔相識，兩人初次就發生性關係，Zeus還將沒有打馬賽克的私密影片上傳到粉絲群和網路上，並標註「Easy Girl」、「中國女孩一天就被征服」等性羞辱言論。李欣蒔與Zeus的私密影片在網路上瘋傳，李女的個人信息也遭到肉搜，就讀的學校也連到受到影響。大連工業大學今年7月8日援引中國《普通高等學校學生管理規定》第三十條第六款（違反社會公德）及該校《學生違紀處分規定》第十九條第六款（與外國人不正當交往，有損國格、校譽），擬開除李欣蒔學籍，並將處份公布在學校官網。校方也說明，今年4月已經嘗試直接送達、郵遞送達、留置送達處分告知書，均未成功，故啟動公告送達，60天後生效，申辯截止日期為9月7日。有網友也留言支持大連工業大學的做法：「你讓她大學的男朋友情何以堪」、「哎呦，這學校有種哦」、「求錘得錘」。但也有網友認為太過火，「個人自由，學校較什麼真呢」、「紅老頭視頻裡的男大學生是不是也該處理一下？「這處罰太過了」。