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電影票「超便宜買法」找到了！過來人讚：從小就知

▲全球影城是全台為數不多的二輪戲院。（圖／Google評價）

全台唯二「二輪戲院」是它！全球影城價格、規則曝光

一是「1票可看2片」

二是「1票2人看」

▲全球影城票價便宜，全票部分只要200元、優待票150元、愛心票則是100元。（圖／全球影城官網）

全球影城還能更便宜！靠全聯發票再打75折

若拿出全聯當期紙本發票，也能享受150元的優待票價格，等於直接打了75折

台灣電影院眾多，近期剛好迎接電影暑假檔期，戲院有多部熱門大作上架，週末電影院總是擠滿人，但電影票一張票價與多年前相比已經漲了不少，最便宜的票還是將近300元。，讓眾多內行喊話「千萬不要倒！」有網友近日在PTT上分享，表示全台僅剩不多的二輪電影院「全球影城」從今年開始價格有所變動，但價格還是相當便宜，全票部分增至200元、優待票150元，愛心票則是100元，「全票目前有送平日招待券，所以感覺還好，希望全球能繼續營業下去啊」。貼文一出，隨即引起眾多熱愛全球影城的鄉民留言，「支持，畢竟全台沒幾家二輪」、、「全台僅剩不多的二輪影城」、「不錯啦！還是很便宜」、「從小看到大，因為便宜我們家幾乎每週都會來看電影」。據了解，全球影城位於台中西區中華路一段上，是目前全台唯二的二輪片影城，電影票的使用方式也相當特別，主要有兩種方式，，等於若是購買全票的民眾，1部片只要100元就能在電影院觀看，一天共可以看2部片，且可以自由搭配；，換算下來一人同樣只要付100元就能看電影，但只能觀看一部，此方案適合雙人同行且只想看一部片的民眾。電影票原本價格就夠便宜，但它仍推出優惠活動，民眾除了憑學生證可以購買優待票以外，，且若是。但提醒民眾，全聯發票的優惠僅在平日適用。YouTube頻道「Mei錢也要買」近日也前往全球影城，實測拿出全聯當期紙本發票真的買到150元電影票，，讓眾多網友驚呼「以前也很常用全聯的發票去全球看二輪片了，已經很久沒去了…沒想到現在還有」。實際查詢全球影城評價，其在Google地圖上擁有4.3顆星高分，有超過5800人提供評語，多數人皆大讚，倘若民眾有機會前往台中，不妨光顧全球影城，享受看看觀賞二輪片的難得體驗。