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大罷免倒數，國民黨主席朱立倫今（13）日從早到晚連跑7場造勢，替藍委站台。針對日前立法院要求今年10月底前普發現金一萬元，傳出政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲。對此，朱立倫直言，這是多年來的做法，兩年前時任總統蔡英文也這樣做，現在為什麼不能這樣做？如果民進黨違反世界潮流、違反民意，最後民進黨大罷免一定大失敗。立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，要求今年10月底前普發現金一萬元，行政院第一時間未表態聲請釋憲。根據報導，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。朱立倫上午受訪時表示，現在民進黨窮一切的手段，不但不把現金還給民眾，也要想要把「4+1」假取消，把對於軍人的加薪或者是民眾的福利通通都要拿走，簡單的一句話就是透過大罷免，如果大罷免成功的話這些通通都會取消，這是柯建銘說的，國民黨只有全力站在人民這一邊，還稅於民，這是多年來的做法，兩年前時任總統蔡英文也這樣做，現在為什麼不能這樣做？同樣的全世界用普發現金來刺激經濟、刺激景氣，國民黨是做對的事情，跟世界一樣，如果民進黨違反世界潮流、違反民意，最後民進黨大罷免一定大失敗。針對中國官媒《今日海峽》發文稱「賴清德不知道發一萬新台幣用多久 ?但是我知道能大約可以用十個月的電費」，綠營批評是附和國民黨，朱立倫說，他想不到國內的媒體都大福報導，國際媒體也一樣大幅報導，韓國上個禮拜這樣做，新加坡接下來這樣做，普發現金這件事情大概全世界都會比照辦理。有關媒體報導，綠營針對罷免藍委列出「9+3名單」，朱立倫回應，「我沒從來沒聽過」，對國民黨來講，每一席都是關鍵，每一席都很重要，如果大家都願意站出來，每一席都很安全，如果沒有站出來，則每一席都很危險，「這就是我定調的，一定全力以赴」。