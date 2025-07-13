我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近期台北市議員洪健益接獲民眾陳情，表示家中收到一份與中選會選舉公報樣式類似的文宣。（圖／台北市議員洪健益提供）

▲洪健益對此提出質疑，認為使用與官方文件高度相似的形式進行政治宣傳，容易誤導民眾。（圖／台北市議員洪健益提供）

大罷免進入倒數階段，國民黨推動「周周有造勢」催票策略，相關選區氣氛逐漸升溫。近期台北市議員洪健益接獲民眾陳情，表示家中收到一份與中選會選舉公報樣式類似的文宣，初看之下容易誤認為是官方文件，後來確認為立委徐巧芯團隊製作發送的宣傳品。洪健益於臉書指出，有民眾表示家中長輩一度以為該文宣由中選會寄出，引發誤解與困擾。後來確認為立委徐巧芯團隊製作發送的宣傳品。洪健益認為該份文宣在排版、樣式上模擬官方格式，內容卻包含大量個人政治立場與評論，可能造成民眾混淆視聽。洪健益進一步表示，當前社會對假訊息已有高度敏感，政治人物更應以資訊正確為原則。他對此提出質疑，認為使用與官方文件高度相似的形式進行政治宣傳，容易誤導民眾，呼籲各界應正視資訊來源與真實性。洪健益強調，應有清楚標示與區隔，以維護民眾知情權與選舉判斷。他並呼籲選民理性判讀資訊，確保民主程序不受混淆干擾。