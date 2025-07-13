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中國網路社群平台近期掀起一場「南京紅姐」風暴，38歲焦姓男子男扮女裝化身偽娘，與多名男子發生性關係，並偷拍影片上傳至網路牟利，傳出上千人受害，儘管中國警方駁斥數字，但網路流傳的影片仍顯示受害者眾多。中國官方疾控中心注意到了此次事件，中國媒體也大動作解析為何眾多男子「知男而上」的心態。南京市公安局江寧分局近日發布通報，一名38歲焦姓男子，假扮女性並自稱為「紅姐」，與多名男子發生性行為，期間未戴套，還涉嫌偷拍影片在網上傳播；根據中國社群平台所流傳的多個影像畫面顯示，受害者包括健身教練、大學生、已婚人夫、外籍人士，甚至傳出有受害者染上性病。「南京紅姐」事件一度傳出高達1691人受害，且有11人被檢測出HIV病毒，引發熱烈討論，但中媒現代快報引述警方說法稱，網傳南京60歲大叔男扮女裝及與千餘人發生親密行為為不實消息，同時強調受害者染上性病同屬謠言，試圖撇清相關消息，但並未進一步說明受害者數量。中國官方疾控中心注意到了此次事件引發的性病恐慌，中媒極目新聞詢問南京當地疾控中心，工作人員回應，「官方肯定都會採取措施。如果有密切接觸、不放心身體，可以隨時來我們這邊做檢測」；工作人員還表示，目前疾控部門已介入。涉案男子本人是否有傳染病，屬於個人隱私，官方後續也會繼續進行通報。這起事件也讓中媒和中國網路社群掀起中國男性情感與經濟困境的討論，中媒「深圳衛視」更直接在一段節目內容中分析此事件，節目主持人路子豪指出，紅姐讓數量眾多男性沉淪，是因為給了他們「母愛般的溫暖，懂事、不鬧，有一種前所未有被無條件照顧的感覺」，而這也是讓這些男子願意發生關係的關鍵。路子豪表示，「這種模式讓他獲得存在感，他更還可以提供滿滿的情緒價值，久了變成扭曲的成就感」，這起事件如同照妖鏡，「照出了人性的一個複雜切面，不是什麼試金石，卻劃出了一條不能再低的文明底線」。