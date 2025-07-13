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找保母真的要小心！桃園有民眾在臉書「記憶八德」貼文，指自己的小孩疑似遭到保母不當對待。從PO出的照片可看到，才幾個月大的孩子身上、手臂、大小腿都有瘀青。桃園市婦幼局指，已廢止該保母居家托育服務登記證，後續將配合司法調查釐清。民眾貼文稱透過彭婉如基金會媒合保母，原本信任保母的專業，該保母還有護理師背景。事情發生後已停止托育，於6月間報警處理。民眾說，基金會要協助找新的保母，但他與妻子心理出狀況，拒絕基金會的幫助。這名民眾提醒準備找保母的家長，送托前的參觀與送托後保母的態度都要注意，回到家也要注意自己小孩有沒有過激反應，只要發現不對勁先觀察再詢問、調查最後協調，他也謝謝大家的關心。民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，經向婦幼局了解，該保母當時一次帶2位孩子，1位是自己的小孩，另1位則是受害孩童。黃瓊慧批此案發生在5月23日，至今快滿2個月但桃園市政府毫無裁處。桃園市婦幼局回應，經社會局評估認定該保母行為違反兒童及少年福利與權益保障法，婦幼局依法廢止保母居家托育服務登記證，後續也將配合司法調查。