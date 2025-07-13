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▲謝盈萱（右）和導演《也許這個故事叫護唇膏》導演簡莉穎（左）赴紐約亞洲影展，和國際影人交流拍片心得。（圖／天地合提供）

▲謝盈萱在紐約亞洲影展吸引影迷的關注，受歡迎的程度超乎預期。（圖／天地合提供）

金馬影后謝盈萱於紐約時間7月11晚間在紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival）驚喜現身，和導演簡莉穎一同為短片《也許這個故事叫護唇膏》站台，不僅把握機會與來自世界各地的影人交流，更成為紅毯焦點，還有粉絲認出她，要求與她合照，讓她直呼：「受寵若驚。」剛到紐約的第一天，謝盈萱還在適應時差，簡莉穎已迫不及待去看戲、逛藝廊。謝盈萱主演的短片《也許這個故事叫護唇膏》以輕喜劇手法道出編劇在產業與市場夾縫間的無奈，反應無數影視工作者的真實心聲。謝盈萱坦言：「我相信所有創作者都能從這部短片感受到創作與市場的角力。簡莉穎用幽默去包裝編劇的無力感，很容易讓人心有戚戚焉。」她認為短片特別考驗導演說故事的功力，要在15分鐘就講完一個故事，導演必須透過剪輯，讓作品有不同的能量跑出來，而簡莉穎很願意讓演員在鏡頭裡盡情玩樂，使整個過程充滿驚喜。在紐約影展活動上，來自不同背景的觀眾，還是主辦方工作人員，都展現出高度熱情。謝盈萱笑說：「大家都很活潑開心，努力用自己的文化去推廣亞洲電影，我真的很享受這樣的氛圍。」此外，紅毯上她也遇見許多亞洲影視圈的熟面孔與新朋友，彼此互相加油打氣、交換聯繫方式，期盼未來能促成更多跨地域的合作與交流。現場還有許多亞洲粉絲認出她並開心合照，讓她直呼受寵若驚。兩人也在「公務」之餘，有私人行程的計畫。紐約是眾所週知的文藝重鎮，除了精彩的博物館展覽外，還有許多著名的舞台劇表演，簡莉穎已經忍不住把握時間走訪博物館、看展覽，謝盈萱則表示若時間允許，想去朝聖百老匯經典舞台劇，希望能從中得到一些新的靈感。