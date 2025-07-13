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▲潔西卡艾芭是2005年版《驚奇4超人》的美麗焦點，女神丰采令人難忘。（圖／摘自MDb）

▲潔西卡艾芭（左）與克里斯伊凡（右）是2005年版《驚奇4超人》中顏值最受稱道的姊弟，是片中兩大亮點。（圖／摘自MDb）

▲漫威《驚奇4超人：第一步》是今年暑假最受矚目的大片之一，各方懷抱相當高的期望，賣座成績也備受關注。（圖／Marvel提供）

漫威經典漫畫《驚奇4超人》最新版電影是首度由漫威自家改編拍攝，粉絲們高度期待，甚至在網路上對於20年前的舊版，得到不少讚譽感到質疑，抨擊當年這個版本被批評到不行，才會「叫座不叫好」、兩集就收攤，不解為何今日有不少影迷簡直將之奉為「神作」？而舊版《驚奇4超人》的粉絲提出了頗具說服力的答案：「這版的選角，顏值絕頂，光是潔西卡艾芭以及後來成為『美國隊長』的克里斯伊凡，就足以封神，後面版本選角幾乎都不能比。」2005年版的《驚奇4超人》，由威爾斯男星尤恩葛魯飛扮演「驚奇先生」、潔西卡艾芭飾演「隱形女」、克里斯伊凡扮演「霹靂火」、麥可奇克里斯飾演「石頭人」，大反派「末日博士」則由近日去世的澳洲男星朱利安麥可馬洪飾演，儘管影評人對於片子的成績並沒給予好評，票房表現卻還不錯，潔西卡艾芭和克里斯伊凡更是大受歡迎，分別成為銀幕女神和搶手偶像，還推出了續集《銀色衝浪手現身》，可惜續集的口碑實在不理想，第3集胎死腹中。《驚奇4超人》在漫威漫畫中有獨特的地位，號稱「漫威第一家庭」，只是歷來各種電影版，都沒有讓漫畫迷與影評人滿意，大家才會對於漫威自己來改編這個系列充滿期待，漫威迷更是無法接受片子還未推出，外界就認為演員組合不比2005年版本吸引，對此十分不滿，而在網路討論區抱怨。只是舊版的粉絲提出「潔西卡艾芭顏值封神」的論調，實在令人難以反駁，片中的潔西卡儘管號稱「隱形女」，實際上卻是整部片的美麗焦點，不管男性與女性看了都對她的甜美俏麗難以忘懷，堪稱她在大銀幕的代表作。除了潔西卡當年的丰采太迷人，克里斯伊凡飾演「霹靂火」的活潑、逗趣，也和日後扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯時的正氣凜然大不相同，更接近戲外的真實個性，因此演來極為搶眼。使這版《驚奇4超人》儘管沒能讓漫威漫畫迷滿意，卻也在不少觀眾心目中留下不錯的印象，認為後續版本在這兩個角色上的演員人選，很難跟潔西卡與克里斯媲美。漫威對於他們自己拍攝的《驚奇4超人：第一步》寄予厚望，各方也都拭目以待，將在本月23日起在全台各地上映。