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全國唯一的「以罷制罷」案、民進黨南投縣議員陳玉鈴的罷免案今（13）日進行，下午4點起開票，目前已開出9成以上，總投票數約1.3萬票，稍早陳玉鈴已自行宣布罷免案未通過，並當場唱她的競選歌，強調「我愛竹山、我愛鹿谷」，要和大家「作伙打拚」。此次罷免投票，南投縣第4選區竹山鎮、鹿谷鄉公民數有57,207人，依《選罷法》規定投票人數須多於1/4，即1萬4302票，且同意票多於不同意票始成立，4點開票後，74個投票所同意及不同意者互有領先，約保持2:1的比例，由於罷免案通常同意票多於不同意票，故此次決戰關鍵，在於投票率是否超過25%。陳玉鈴說，這次罷免案漫天抹黑，造勢晚會還動員4縣市正副首長，都是在罵總統賴清德和她。雖然保住議員資格，她沒有太多喜悅之情，但想好好感謝支持她的志工們。幕僚表示，為了不影響726大罷免，陳玉鈴犧牲自己，直接放棄陸戰，採空戰模式應對。