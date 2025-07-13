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英媒金融時報近日披露，美國五角大廈要求日本與澳洲等印太盟友表態，若中國與台灣爆發戰爭將扮演何種角色；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）正好於12日起訪問中國，被問及敏感話題，他小心翼翼回應，強調不支持對台灣採取任何單方面行動，但並未就澳洲在台海衝突時可能的措施進一步說明。根據英國金融時報報導，美國國防部要求日本和澳洲針對台海衝突問題表態引發這兩個美國在印太地區最重要盟友的不滿；金融時報引述知情人士的說法稱，美國國防部負責制定政策的國防政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）最近在與日、澳兩國國防官員的會談中，推動這項議題；但這項要求讓日澳雙方都感到措手不及，因為美國自身也未承諾無條件防衛台灣。對於金融時報該篇報導，美國國防部並未有回應。另據澳媒澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）12日起訪問中國，在上海被問及台海問題時表示，澳洲不支持對台灣採取任何單方面行動，「我們在國防能力提升的支出，是為了促進我們這個地區的和平與安全」。艾班尼斯強調，澳洲的立場很明確，不支持對台灣採取任何片面行動，且始終如一，不打算改變澳洲對於台灣未來的「一貫立場」。艾班尼斯13日與上海市委書記陳吉寧會面，在中國官員在場觀望之下，做出上述表述。澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）則回應，是否派遣澳洲部隊參與衝突，將由當時執政政府做出決定，而非事先承諾，強調優先考慮澳洲自身主權，「不討論假設問題」。康洛伊表示，澳洲對中國核武力量和常規軍事力量的擴張感到擔憂，並希望建立一個平衡的印太地區，而非由單一國家佔據主導地位。他表示，中國正在太平洋地區尋求建立軍事基地，這不符合澳洲的利益。