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由玉山數位科技株式會社主導、展場內充斥台灣元素的「Tech World館」開展後吸引許多人潮，更名列大阪世博熱門場館第五名，被網友評論是「可感受到未來」、「大人小孩都能樂在其中」的場館，同時根據一項統計，有96%的日本人知道TECH WORLD館就是台灣館。綜合媒體報導，在社群平台X網友討論大阪世博熱門場館，認為前十大熱門場館分別是大屋頂環、日本館、關西館、法國館、TECH WORLD館、義大利館、印度館、null2、大阪健康照護館、住友館。而排名第5的「TECH WORLD館」有豐富的台灣元素，可以在展場內看到玉山、蘭花，也有台灣美食滷肉飯、芒果冰、豆花、香腸、肉包，以及最著名的珍珠奶茶，蘋菓西打。對此，網友評論「TECH WORLD館」是「可感受到未來」、「大人小孩都能樂在其中」，《中央社》報導，TECH WORLD館方對中央社表示，「TECH WORLD館」與台灣的連結高達96%，顯示96%的日本人都知道這就是台灣館。讓不能稱台灣館而感到遺憾的人稍微釋懷」、「我們沒讓日本人從名稱知道台灣，而是讓日本人從內容了解台灣、知道台灣。這種行銷更技高一籌」。Tech World館是由玉山數位科技株式會社主導、展場內充斥台灣元素，更設有「生命、自然、未來」等3大劇場，讓民眾體驗台灣的特色。當在民眾走出展館前，映入眼簾的是充滿台灣美食、零食及特色小物的商業空間。大阪世博4月13日隆重開幕，展期長達6個月，到10月13日才閉幕。