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▲「戲說一姐」陳小菁是饅頭媽的後媽。（圖／陳小菁臉書）

現年47歲的「戲說一姐」陳小菁在2011年時跟大自己12歲的商人林佐岳結婚，原地升級3個小孩的繼母，其中三女兒就是網紅「饅頭媽」，因為自己保養有方，讓大家都看不出她已經是8個孫子的阿嬤。網紅饅頭媽（本名：林榆芯）年初被指控是「知三當三」，雖然後來正宮已經澄清饅頭媽是在不知情的狀況下介入，不過已經被許多人貼上「小三」的標籤，身為繼母的陳小菁還發文寫下「簡單說就是渣男」，因此還無心上了新聞版面。根據《聯合新聞網》報導，身為繼母陳小菁接受專訪時提到，自己當時只是有感而發，因為同時太多藝人出事了，並沒有在特別幫誰說話，「我的個性會指名道姓，不會意有所指。」直言若是自己要罵人的話就會直接說出來了。陳小菁在33歲嫁給大自己12歲的林佐岳前，她就已經知道對方離過婚，並且帶著三個還在讀國小的女兒一起生活，因為當時的自己年輕膽大，對於做小孩後媽這件事也是一肩扛起，那時還小的饅頭媽還會拉著自己吵著說：「妳幫我帶便當！」除了老公跟前妻生下的三個女兒以外，陳小菁跟林佐岳婚後也育有一女，今年14歲，雖然跟姊姊們的年紀差距有點大，不過一家人依然相處融洽。而饅頭媽自己育有3個小孩，再加上兩個姊姊們的孩子，讓陳小菁才47歲就當了8個孫子的阿嬤，不過她自己很抗拒這個稱呼，「要叫我大美女才能拿紅包。」「饅頭媽」本名林榆芯，為台灣知名網紅，IG累積超過45萬粉絲，她時常在社群分享親子生活、美妝、時尚穿搭與代購資訊。然而她2024年才在社群平台承認，自己在21歲時曾經誤入歧途，跟一名已婚男子交往5年，為此向對方的妻子道歉，表示自己會痛改前非。時隔不到一年後，饅頭媽日前又捲入張姓人夫婚外情中，她表示自己並不知對方有老婆，張男也主動發聲道歉，強調確實是他隱瞞在先，此事也就不了了之。不過饅頭媽卻還是收到恐嚇訊息，經營店鋪還被一輛黑色賓士衝撞，「所幸人員平安，貨物也已妥善處理」。除了感情風波之外，饅頭媽過往還因為以6880元販賣「香奈兒旅行袋」被質疑賣假貨，對此她解釋是品牌的VIP正品，並提供退貨、退款的方式處理後續，事件才因此平息。