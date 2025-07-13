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颱風丹娜絲重創中南部，國定古蹟鹿港天后宮也淹水及膝，甚至連天公爐、供桌都泡水中，對此天后宮今（13）日透過社群平台表示，鹿港經不起一淹再淹，不是遇到問題才處理問題，而是該從根本做起，才能一勞永逸，這已經不是「剛好滿潮」，也不是「剛好雨來的太急」，事實就是鹿港的排水系統，真的撐不住現在的雨，並發出5點急需改變之處，「鹿港經不起一淹再淹」。鹿港天后宮表示，不是遇到問題才處理問題，而是該從根本做起，才能一勞永逸，7月8日那天，雷雨瞬間襲擊鹿港，短短幾小時，街道變成水鄉、民宅被水倒灌、商店關門停業，這樣的畫面，對鹿港人來說早已不是第一次。天后宮指出，大家心裡都明白，這不是什麼「剛好滿潮」，也不是「剛好雨來的太急」。事實就是鹿港的排水系統，真的撐不住現在的雨了。鹿港是百年舊鎮，地勢低窪，根據統計近5年來鹿港每年平均超過15次淹水，光是這次，瞬間雨量就讓主要街道積水超過30公分，還不包含那些來不及反應、被泡壞的店家與住家。天后宮說明，而現在用的排水系統，是30年前的設計，當年或許還夠用，但在極端氣候一來，一場雨就能擊潰日常，這是每天都可能面對的風險，不能再忍受「一下雨就淹」的日子，也不該再用「運氣」來期待不淹水。天后宮發出發出5點聲明，表示鹿港真的需要更全面的排水改善，要的不是補補破洞，而是從根本改變，包括擴建雨水下水道，提升排水標準；增設抽水站、擴充抽水能力；建設更多滯洪池與地下蓄水空間；從整體都市計畫中重整低窪區域排水瓶頸。天后宮表示，更重要的，是把「安全」放在第一位，是每一位住在這片土地上的人，心裡最真實、最迫切的聲音「拜託，不要再淹了。」鹿港，值得一個不怕下雨的未來，期盼大家一起發聲，為家園爭一個不再泡水的明天。