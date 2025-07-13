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美國總統川普日前表示，針對各國的關稅將在8月1日開始生效，不會延期。行政院副院長鄭麗君以及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮在進行第三輪與美方的經貿談判後已在12日返台，台灣是否能在8月1日前達成協議備受關注。美媒引述多名川普周遭盟友說法指出，川普已沒有耐心，這個期限將是最後的警告。根據美媒Politico報導，川普發布對數十個國家的關稅，並將最後期限延長至本月底。這一次，川普的盟友堅稱他是認真的。四位知情人士透露，由於川普對各國政府的談判進度緩慢越來越不耐煩，加上華爾街對川普「TACO(川普總是膽怯)交易」嘲諷頻頻，川普政府內部人士私下認為，無論從政治角度還是政策角度來看，再給予任何額外寬限都沒有意義。川普第一任政府時期的白宮首席策略師班農認為，「8月1日後一切都將生效，我肯定他（川普）已經告訴財政部長貝森特，不會再有TACO了」。報導提到，許多外國官員也同樣重視這個最後期限，四位知情人士中的三位透露，延長貿易談判最後期限是川普的想法，不過白宮官員表示，他在做出決定時諮詢了包括貝森特在內的高級官員。Politico指出，川普的不耐煩是幾十年來逐漸形成的，自1980年代以來，他一直對其他國家在貿易上占美國的便宜感到憤怒，而他所謂的對等關稅正是報復的一種方式。但經過三個月的談判，川普政府成效甚微，美國已經與英國達成協議，但越南尚未正式接受美國聲稱已與越南達成的協議中的關鍵部分；而美國與中國的「協議」僅僅是延續貿易談判的一個框架。相較於川普親信認為他將不再延期，一位駐華盛頓的外交官告訴Politico，他預測美國不會在8月1日真正徵收關稅，而是會找另一個藉口再次推遲。另一位不願透露姓名的外國官員表示，談判時間根本不夠，而且在不犧牲各國自身經濟的情況下，達成讓川普滿意的協議也極其困難。