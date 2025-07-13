末班車時間變成22點30分

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高雄輕軌又進化！末班車時間延後半小時

▲高雄輕軌成為許多高雄人通勤的選擇。（圖／高市府捷運局提供）

高雄輕軌新營運政策

▲近年位於港區的「駁二藝術特區」成為高雄人夜生活的重要區域，輕軌末班車延長也對當地有助益。（圖／翻攝駁二藝術特區臉書）

高雄輕軌自2015年9月啟用，隨後在2024年環狀全線通車，逐漸成為高雄人通勤好夥伴。而高雄捷運公司又在日前宣布，，消息曝光也讓許多高雄人大讚：「終於等到了！」高雄輕軌過去的營運時間為每日上午6：30至晚上22：00，不過從昨（12）日開始，高捷公司正式將末班車營運時間延長至晚上10時30分，每日增加4圈共8趟次車次。這項政策上路之後，也讓昨（12）日高雄輕軌總運量達39245人次，超過上半年日均運量，顯現效益，未來有助於高雄夜間觀光、活動的推展。原營運時間：06:30～22:00延長後時間：06:30～22:30（自7月12日起實施）每日增加4圈、共8趟次車次增加一班10:15班次末班車為22:30自C1籬仔內站發出增加一班10:15班次末班車為22:35準時發出昨（12）日高雄輕軌夜間營運新政策啟動之後，也讓不少高雄人大讚「未來夜間經濟需求更高的時候營運時間會更晚也說不定」、「這樣在駁二喝酒就不用提早離開了」、「港區乘客回家方便多了」，也有不少民眾期盼未來高雄輕軌能與高雄捷運收班時間對接上，讓回家的路途更方便。