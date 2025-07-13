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726罷免藍委投票在即，由立委王義川發起的「同意罷免大車隊」車隊掃街行動，今（13）日下午在新竹壓軸登場，更首度與「護國大遶境」合體，聯手進行街頭車掃，展現大罷免行動氣勢如虹，現場湧入超過2000台機車，隊伍綿延超過2公里，穿梭巷弄與主幹道，展現大罷免行動氣勢如虹。車隊自樹林頭停車場出發，現場湧入超過2000台機車，隊伍綿延超過2公里，三太子陣頭熱場、罷免旗幟迎風招展，騎士們不畏烈日，沿途與市民熱情揮手、搖旗高呼，車隊浩浩蕩蕩穿梭巷弄與主幹道。王義川表示，自己所發起的車隊壓軸場選擇辦在新竹，正因為這是全國唯一一個「同時罷免2位」的選區，一位是貪污、賣台的立委鄭正鈐，一位是貪污、無能的市長高虹安。強調桃園、台中場已經展現氣勢，新竹更要再掀高峰，這次罷免行動全台分進合擊，今天則是首度與「護國大遶境」合體，大家共同催出關鍵同意票，一定要「大罷免大成功」。立法院黨團總召柯建銘表示，罷免倒數，最重要的就是凝聚全國民意，讓「大罷免大成功」成為全民共識，批藍白立委聯手亂政，這屆國會毀憲亂政、舔共賣台，台灣已處生死存亡關鍵，唯有透過罷免行動，才能救台灣、救民主，並抨擊國會強行通過普發1萬元現金，違反憲法分權原則，這樣違法違憲、買票行為，侮辱台灣人民、作賤自己，一定會遭到全民唾棄。新竹雙罷領銜人戴振博表示，這場罷免從寒假走到暑假，從過年前的一階提議，到如今倒數兩週，感謝各界一路相挺。他指出，新竹市就是立法院的縮影，藍白合從國會亂象蔓延地方，親中賣台、拖垮新竹市政，「鄭正鈐、高虹安嚴重不適任，我們要站出來，把他們罷免掉，7月26日，拜託大家投下同意票，還給新竹一個清廉有為的未來。」新竹雙罷發言人林志潔則表示，感謝新竹市民與黨部、市議會黨團鼎力相挺，讓罷免行動聲勢日漸升溫。強調這次普發現金亂象，與過去馬政府與蔡政府任內情況截然不同，當年是因應金融海嘯、疫情衝擊且有完善配套，這次則是魚目混珠、亂撒錢，債留子孫，完全是私心自用，呼籲民眾擦亮眼睛，站出來用選票懲罰亂政、護台反共。