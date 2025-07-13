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▲威爾李維（如圖）出現在最新版《超人》電影裡的新聞畫面中，成為片中埋藏很深的彩蛋，包含對他父親克里斯多夫李維的致敬之意。（圖／摘自thelegacyofnerd）

▲克里斯多夫李維到現在還是公認最經典的電影版《超人》代表，幾乎成為這個角色的標竿。（圖／摘自IMDb)

▲威爾李維（如圖）和爸爸克里斯多夫的外表、氣質頗為接近，資深影迷能從他身上看到爸爸的影子。（圖／美聯社／達志影像）

▲超人與超狗坐在一起，畫面充滿溫馨的感覺。（圖／摘自IMDb）

DC漫畫最新大片《超人》在全球各地上映後都成為觀眾熱烈討論話題，男主角大衛科倫斯韋表現頗獲肯定，甚至有評論認為他是繼公認最經典的克里斯多夫李維之後，表現第2出色的超人。觀眾也在片中尋找編導詹姆斯岡恩苦心置入的彩蛋，除了「超狗」氪普托真正的主人暗藏後續相關英雄電影的伏筆之外，最感人的畫面莫過於其中一段新聞報導片段，只見客串露臉的記者，正是克里斯多夫李維的小兒子威爾，暗藏向經典前輩致敬的意涵，讓粉絲看了都動容。《超人》是DC漫畫備受矚目的大片，更是不少粉絲今年暑假最期待的巨作，還未上映前，就已受到廣大矚目，在北美正式推出後，票房一路開高走高，穩坐本週末票房第一，打響第一炮，預估週末3天有望達到1億2300萬美元。詹姆斯岡恩在片中埋得非常深的彩蛋畫面，是威爾李維在電視新聞畫面裡出現，他本身就是電視台的記者，又被公認和爸爸長得頗為神似，讓老粉絲看了就想掉眼淚。不管在克里斯多夫李維之後，有多少人接棒扮演超人，他仍是公認的「最經典超人」，就算在最新版《超人》美國上映之後，各大娛樂網站將每一任的超人表現做評比，克里斯多夫李維拿下冠軍仍然是大家一致的結論。威爾透露，家人們覺得她在最新版《超人》客串「非常酷」，可是他們也認為自己家不是「超人的守門員」，就算爸爸是最經典超人，不代表後面沒有人能夠有精彩的詮釋，他們支持任何一個人能成功接棒。有些觀眾喊話威爾應該接班演超人，他倒是強調自己還不一定對演戲有興趣，目前他在電視台當記者，覺得現階段這就是他最喜歡、最想做的是，不過他也笑言自己是美國演員工會的會員，任何人需要有人客串，不難找得到他的聯絡方式。除了這個令資深《超人》迷感動的彩蛋外，最新版《超人》電影不僅介紹出「正義幫」裡的綠光戰警、鷹女孩、卓越人等其他有機會再度登場的超級英雄，也在片尾帶出超人的堂姊「女超人」（另譯：超少女）登場，原來她才是「超狗」的主人，她的獨立電影也將推出，而她在片中喝得醉醺醺的樣子，也跟過去影視節目中的描述大不相同。片尾字幕時的兩段特殊畫面，一段在字幕中段，是超人和氪普托坐在一起的背影，雖然和主要的情節無關，卻給人溫馨的感覺。等到字幕結束後，另出現的一段畫面，是超人與卓越先生的對手戲，超人承認自己有的時候也挺白目，不僅有喜趣的感覺，也呈現比之前每一代超人都更「親民」的氣質，成為新超人的最大特色。