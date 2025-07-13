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▲陳玉鈴罷免案未通過，南投罷團舉布條聲援。（圖／南投罷團「去游除垢」提供，2025.07.13）

全台唯一罷綠案、民進黨南投縣議員陳玉玲罷免案未通過。由於陳玉鈴的議員得票數才5028票，罷免門檻卻高達1萬4302票，國民黨籍縣長許淑華認為選制有問題，值得立法院重新檢討《選罷法》。罷藍委的罷團則是興奮大喊「內地覺醒」！驕傲南投人做出正確選擇，在這一役守住民主！全台唯一進入三階的「以罷制罷」，今（13）日以失敗告終，關鍵在投票率過低。許淑華受訪時坦言，這是南投第一件罷免案，許多民眾認為罷免勞民傷財，所以不願意出來投票，「基本上願意出來投票的，幾乎都是藍綠最死忠的支持者」，雖然罷免案沒通過，也能反映民眾普遍對大罷免感到無奈，她奉勸賴政府不要只在政治上惡鬥、應該回歸整體發展，才是大家樂見。許淑華說，區域立委多半必須得票過半才能當選，卻只要25%就可以被罷免掉；反觀議員是多席次，罷免條件卻相同，也就是說一位議員4、5千票就能當選，罷免門檻卻可能高達1萬5千票，選制上面的矛盾，突顯出立法院為什麼需要重新檢討《選罷法》制度。罷免藍委游顥的罷團「去游除垢」，到陳玉鈴服務處拉「游顥帶頭鬧、助理搞惡罷」的布條；罷免馬文君的罷團「ALL罷馬」，則指這場罷免案的結果，就是7月26日罷免不適任立委的前哨戰。全台唯一由國民黨主導的惡意罷免案，最終在人民正義眼光下遭到否決，南投人民用選票告訴所有人，不接受抹黑、不容許政治打手操弄地方，這場民主保衛戰的勝利，象徵「內地覺醒」的開始。