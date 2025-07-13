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國軍「漢光41號」演習自9日展開為期10天9夜的實兵演練，今（13）日漢光41演習進入全面防衛階段，高層下達全面防空指令。國防部長顧立雄視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，對於官兵不畏烈日執行戰備整備工作之辛勞，給予高度肯定。而在國防部發布的照片中，也首度曝光單兵肩射型（人攜式）刺針防空飛彈。國防部指出，顧立雄今日上午前往台北地區，視導空軍防空部隊演練情形，對於官兵戮力戰訓任務之辛勞與付出，表達肯定與慰勉。顧立雄首先聽取單位簡報，了解愛國者二型暨三型防空飛彈系統等部署情形，訪視空軍防空部隊大台北地區防空作戰任務演練狀況。顧立雄也視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，對於官兵不畏烈日執行戰備整備工作之辛勞，給予高度肯定。顧立雄首先聽取單位簡報，並視導海軍陸戰隊模擬接獲狀況，防空部隊官兵於極短時間內，完成接戰程序，透過雙聯裝刺針飛彈及人攜式刺針飛彈等建制武器，守護空防安全。據了解，顧立雄視導的是林口陸戰隊66旅，今天曝光的肩射型刺針飛彈，也是等待10年後才獲得新式刺針飛彈。國防部指出，此次漢光41號演習實兵演練，各部隊所使用的人攜式刺針飛彈，是透過軍援管道獲得的裝備；在獲裝後，即由接裝訓練培養師資種能，逐步擴訓到各使用單位。此次漢光實兵演練結合部隊任務，以及預設戰場環境，採實地實裝演練，以驗證其作戰應用，確保可達預期效果。有關裝備數量及配賦單位，沒有說明。FIM-92刺針（Stinger）飛彈採紅外線導引，除了輕便、人員易於攜行的優點之外，更具備射後不理特性。刺針飛彈最大射程4000公尺、射高3800公尺、最大速度2.2馬赫。1980年代蘇聯入侵阿富汗戰爭中，美國中情局（CIA）提供阿富汗反抗軍340枚FIM-92A型刺針飛彈，給予蘇聯航空軍隊嚴重打擊，使刺針獲得「直升機殺手」的名號。在俄烏戰爭中，美國也軍援刺針飛彈，協助烏軍對抗俄羅斯直升機與慢速機。陸軍與陸戰隊使用復仇者防空飛彈系統與雙聯裝刺針飛彈（DMS）系統多年，但過去美方擔心刺針飛彈外流，始終不願意售台可單兵攜行式的刺針飛彈。直到2015年12月，歐巴馬政府才批准出售。陸軍透過「遊龍專案」原規劃於106至114年由海軍統建，併同陸軍需求，編列新台幣133億7523萬元，向美國採購發射器178套、飛彈500枚，但因新冠肺炎與俄烏戰爭爆發等因素，延遲交付。經過了10年，才首度在國軍部隊中曝光。