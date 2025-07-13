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台北市萬華區艋舺大道民宅9日發生一宗情殺命案，19歲鄭姓男子疑因感情糾紛遭圍毆致死。警方循線逮捕9名涉案人員，兇手是26歲、綽號「陽明」的李姓男子，李因不滿鄭男糾纏自己女友，找來小弟痛下殺手，警方逮捕後移送李男等嫌犯至台北地檢署，台北地院複訊後，昨（12）日裁定2男1女羈押禁見，另1女則以10萬元交保並限制出境。本案起因為新北市汐止警分局根據未成年藥頭線索，9日下午2時許前往台北市艋舺大道一處民宅查緝。破門而入後，警方於一樓大廳發現正在睡覺的16歲黃姓男子，在其身上查獲依托咪酯煙彈。隨後在二樓發現倒臥在地的鄭男，渾身是傷，經確認已無生命跡象。據調查，案件疑因感情糾紛引起，李男因為不爽鄭男糾纏他的女友，將對方押來該民宅，叫小弟多次圍毆他，導致鄭男最後傷重死亡。不過鄭男母親則否認此說法，認為兒子遭對方設局仙人跳，因拒絕勒索才被活活打死。目前確認有2名少年參與施暴，警方訊後將其移送少年法庭。4名成年嫌犯依殺人等罪嫌移送台北地檢署偵辦。台北地院12日晚作出裁定，李男、許女及朱男羈押禁見，湯女以10萬元交保，並限制住居及出境、出海。