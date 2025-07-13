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交通新制7/15正式上路！車牌違規直接重罰7萬2

加重罰則+當場移置保管

6款無懸掛有效號牌依最高罰3萬6000元

使用偽造、變造車牌加重處罰

併罰非汽車所有人之汽車駕駛人

第12條第4項增列2態樣

▲7月15日開始，將針對變造車牌的車主重罰新台幣7萬2000元。（圖／板橋警聲雲）

變造車牌亂象暴增！法規跟上有望緩解亂象

▲近年變造車牌事件頻傳。（示意圖／記者郭凱杰翻攝）

又有交通新制要上路了！立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》第12條修正案，針對偽造或變造車牌，將罰鍰提升新台幣7萬2000元，並且當場沒入車輛，而這項交通規定也將正式於7月15日上路執行，而這對於守法用路人來說更是一大福音，紛紛大讚「早該如此！」立法院在5月份三讀通過《道交條例》第12條修正案，這次修正案共有5大修法重點，完整內容如下：上述的《道路交通管理處罰條例》第12條修正案，也將從7月15日（週二）正式上路，其中加重對偽造、變造或冒領車牌的處罰，更是從原本最重1萬8千元，直接變成按照最高金額處罰7萬2千元，如果車輛的牌號為「其他車輛的牌號」，或是「駕駛肇事致人傷亡」、「10年內2度變造」，還會直接沒入車輛。事實上，從2023年6月之後，道路交通管理處罰條例將60公里下調至40公里，隨後就讓變造車牌問題趨於嚴重，許多駕駛在超速遭到扣牌之後，就開始在各種網購通路購買偽造車牌繼續行駛，光是2024年上半年，就已經有高達837輛偽造車牌被ETC發現（2023全年僅924輛），甚至還出現AB車同時於兩地出現的離譜情況。使用偽造車牌上路的駕駛，不但可能造成原持有車牌車主的困擾，會讓對方過路費、停車費無故暴增之外，若肇事逃逸的話，更可能造成警方追查上的困擾。過去掛假車牌抓到最重才罰18000，但從7月15日之後，並將沒入車輛條件擴增，也讓不少用路人拍手大讚，「早該這樣做了」、「以前駕車牌比超速便宜真的很詭異」、「會用假車牌的基本上都是違規大戶」。