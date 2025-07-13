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▲胡瑪拉阿斯嘉為了追尋演藝事業和家人鬧翻，她失蹤多時後被發現早已經身亡，家人也感到震驚。（圖／摘自IG）

▲胡瑪拉阿斯嘉遺體被發現時，已經離死亡超過8個月，都已分解，辨認有點困難。（圖／摘自IG）

外型亮麗的巴基斯坦女星胡瑪拉阿斯嘉，在喀拉蚩的住所中離奇死亡，遺體被發現時已經分解到某一種程度，勘驗後認為她可能已經去世超過8個月，卻都沒有被發現，而且體內肌肉、脊髓等都分解流失，頭和脊柱仍在，頭髮裡有灰色的小蟲，卻不是蛆，增加了死因調查上的困難。媒體報導也都無法定調她的死因，有的稱像是自然死亡，有的還是以「謀殺案」稱之。胡瑪拉阿斯嘉為了追尋演藝事業，據傳已和家人都斷絕往來一年，也因而家人對她的狀況也不甚了解。她生前參與過電視、電影、劇場的演出，竟然在獨自居住的情況下，直到去世已超過8個月才被發現，簡直是21世紀的奇聞。歐美一度報導她的家人拒絕領回遺體，直到她的哥哥納維德出面否認，並透露家人都到了她在拉合爾舉行的喪禮儀式現場。納維德還表示，胡瑪拉為了追尋演藝事業，和家人都疏遠，還表示這是她自己的事情，就從拉合爾搬家到喀拉蚩，也不告訴他們確切的住址，只會一年半載回家一次，但過去的一年半已經失聯，家人們在半年前曾試著尋找她，她的手機也關掉，甚至她們找上她的一個朋友，對方還表示自己「根本不認識她」。然後，就是她遺體被發現的噩耗傳出來，家人們其實也都還感到震驚。在胡瑪拉阿斯嘉去世的事件中，最駭人的是過了好幾個月才被發現，造成她遺體被發現時，已呈現「殘存」的狀態，增加辨識上的困難，場面有如恐怖片的畫面，家人們則控訴媒體的報導焦點嚴重偏頗，都聚焦在家人們跟她有多疏離，而不是她究竟為何孤獨死亡卻沒人發現，還經過了這麼久才被外界得知。這樁懸案，簡直比任何影視節目的情節還要離奇。