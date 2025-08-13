43歲的吳先生從事餐飲業，長年炒菜、切菜與搬重物，某日下班騎車途中，雙手突然出現明顯麻痛，甚至在夜裡因右手麻而轉醒，就醫後確認罹患「腕隧道症候群」，卻無法長期配合物理治療，後來決定接受｢正中神經解離術」緩解神經壓迫，術後2週即顯著改善，不再因疼痛而影響工作、睡眠。
收治病例的台北慈濟醫院復健醫學部主任洪怡珣說，腕隧道是手腕掌側的狹窄通道，由腕骨與橫腕韌帶構成，正中神經與數條肌腱通過其中，若因姿勢不良或反覆動作造成神經受壓，便可能引發刺痛或麻木，特別影響拇指、食指、中指及一半無名指，嚴重時恐導致拇指肌肉萎縮無力。
針對腕隧道症候群，洪怡珣指出，其常見於使用手腕頻繁的職業，如廚師、美髮師、搬運工與木工等，而女性在懷孕期間若有水腫也可能罹病，整體盛行率則約4.9%，女性風險高出男性3~10倍，發病年齡多集中在40~60歲。
此外，若患者有糖尿病、類風濕性關節炎、慢性腎衰竭、甲狀腺功能低下等慢性病，或曾有手腕創傷，風險也會升高。
洪怡珣表示，輕中度患者可先採藥物與復健保守治療，例如配戴手腕副木、口服消炎藥或注射類固醇。但若症狀嚴重、肌肉萎縮，則建議進一步接受手術，例如正中神經解離術，醫師透過超音波導引，於神經周圍注射大量生理食鹽水或5%葡萄糖水，藉此拉開沾黏組織、減輕壓迫。研究指出，葡萄糖水的療效優於食鹽水，且多數病患在首次治療後即明顯緩解。
針對預防，洪怡珣指出，應從生活習慣下手，民眾要避免手腕長時間維持相同姿勢，或過度施力，從事機械操作時則可配戴手套減少震動，或將工具手把加粗以減壓；此外，使用電腦時應確保手腕不高於前臂，並有適當支撐，避免懸空過久。
洪怡珣也鼓勵民眾在家進行「肌腱滑動運動」，透過手指肌腱帶動神經滑動，有助於減緩症狀、預防復發。
資料來源：台北慈濟醫院
